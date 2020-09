Die Marktschreier sind in Leinefelde los

Mit den Marktschreiern wurde am Donnerstagvormittag die Heimatshoppenaktion in Leinefelde gestartet. Lautstark waren Käse-Maik und Wurst-Achim in der Bahnhofsstraße unterwegs.

Dass man auf dem Markt von den Verkäufern angeschrien wird, ist in Deutschland nicht so üblich. Es sei denn es handelt sich dabei um Wurst-Achim, Käse-Maik, Aal-Ole, Knabber-Paul und Nudel-Anne. Die Marktschreier-Gilde hat sich in der Leinefelder Bahnhofstraße versammelt und will ihre Ware noch bis Samstag an den Mann und die Frau bringen. Insgesamt haben sich 13 Händler aufgestellt, um den Leinefeldern und ihren Gästen ein etwas anderes Einkaufserlebnis zu bieten. Eingeladen wurden sie vom Leinefelder Stadtmarketing im Rahmen der Aktion „Heimatshoppen“.