Der Martinstag rückt heran. Die Vorfreude dürfte bei vielen schon groß gewesen sein, im Corona-Jahr zumindest eine zünftige Martinsgans serviert zu bekommen. Doch seit Anfang November müssen die Restaurants bis Monatsende geschlossen bleiben. Nur Speisen außer Haus sind möglich.

Im Heiligenstädter Gasthaus „St. Martin“ hat man sich Gedanken gemacht, wie die Gäste trotzdem zu ihrer traditionellen Martinsgans kommen können. „Wir hatten viele Vorbestellungen“, erzählt Inhaberin Vera Grebenstein. Als dann mit Bekanntwerden des abgeschwächten Lockdowns klar war, dass die Restaurants im November nicht öffnen dürfen, habe es viele Anfragen gegeben, wie es jetzt weitergeht und ob es Ideen gibt. „Ja, die gibt es: Martinsgans außer Haus“, lächelt Vera Grebenstein. Aber die Gans, den Rotkohl und die Klöße in Pappschachteln zu verpacken, das kam für sie nicht in Frage. „Wir sind umweltbewusst“, sagt sie klipp und klar. „Wir fahren zu den Gästen nach Hause und holen die Schüsseln und Töpfe vor Ort ab.“ Die Töpfe und Schüsseln, die später vorgewärmt werden, braucht sie für den Brombeerrotkohl, den gebutterten Rosenkohl und die Soße. Auch ein Bräter, in den die Gans passt, holt sie samt einem Geschirrtuch von den Gästen ab. „Wir bereiten alles bei uns im St. Martin zu, rollen auch die Klöße vor.“

Wenn es soweit ist, dann wird die bereits von Vera Grebenstein tranchierte Gans mit allen Zutaten direkt ins Haus geliefert. „Dort braucht nur der Ofen vorgeheizt werden auf etwa 150 Grad, damit die Gans warm bleibt, auch ein Topf Wasser für die Klöße soll daheim aufgesetzt werden.“ Und dann könne es schon direkt mit dem Gänseessen losgehen. „Ich gebe immer den guten Rat, nicht schon alle Klöße zu kochen, so hat man noch für den nächsten Tag alles für ein ,Resteessen’ da.“ Denn sie nimmt nichts wieder mit.

Das Angebot gilt bis Ende November

Eine ganze Menge Vorbestellungen gebe es schon. „Am Wochenende liefern wir mittags, in der Woche gern auch abends.“ Bis Ende November, solange der Lockdown jetzt vorerst läuft, will sie dieses Angebot aufrechterhalten. Aber nur mit Vorbestellung, es können nur drei oder vier Gänse gleichzeitig im St. Martin vor sich hin brutzeln. „Vielleicht können so die Familien ein gemütliches Gänseessen auch daheim genießen.“

Auch bei Familie Ibold vom Landhaus „Am Westerwald“ in Martinfeld fliegen die Gänse in diesem Jahr außer Haus. Normalerweise habe man das Gänseessen immer erst ab dem Martinstag angeboten, sagt Tobias Ibold. Die Nachfrage sei aber immer so groß gewesen, dass das Angebot nun von Anfang November bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag geht. Die knusprig gebratene Gans samt Klößen, Apfelrotkohl und Grünkohl sowie der Soße muss mindestens drei Tage vor dem Festessen vorbestellt und dann abgeholt werden. Das Gericht wird in einer Alu-Schale gereicht, auf die man Pfand bezahlt.

„Wir verarbeiten die Gans immer komplett“, sagt Tobias Ibold. Deshalb kann man in Martinfeld auch die hauseigenen Spezialitäten wie gebratene Gänseleber, Gänsesaures – also die Herzen und Mägen wie ein Ragout – sowie den mit Gehacktem gefüllten Gänsehals und die Gänsecremesuppe separat dazu bestellen.

Im Burghotel Scharfenstein gibt es die Martinsgans sogar sous-vide gegart. Dabei wird das Tier in einem Kunststoffbeutel vakuumverpackt und dann bei einer Temperatur unter 100 Grad Celsius gegart. Vorher werden alle Knochen bis auf die in den Keulen entfernt, sodass man auf dem Tisch später Scheiben von der Gans schneiden kann, erklärt Betreiber Martin Henning. Wer zwei Tage im Voraus bestellt, kann die 4,2 Kilogramm schwere Gans samt Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelknödeln und Gänse-Jus sowie wahlweise eine Flasche Wein oder vier Biere im Burgrestaurant abholen. „Die Martinsgans reicht für zirka vier Personen und es gibt auch eine Anleitung für die Zubereitung dazu“, so Martin Henning.

Nicht zuletzt hat man sich auch in Wingerode, in „Kepplers Ecke“, auf die Martinsgänse am Wochenende eingerichtet. Chefin Ina Göbel ist auch gleichzeitig die Vorsitzende des Eichsfelder Kreisverbandes der Dehoga.

Sie freut es, dass die hiesigen Gastronomen so erfinderisch sind und Gerichte außer Haus anbieten. Denn genau das helfe, den derzeitigen Lockdown etwas erträglicher zu machen und noch wenigstens ein bisschen Umsatz zu generieren. „So bleibt man auch in Erinnerung bei den Leuten“, meint sie. Und es spreche ja auch nichts gegen ein tolles Essen daheim, wenn die Gastronomen es leisten können. Sie hofft nur, dass der Lockdown für die Gaststätten auch am Monatsende vorbei ist. „Wenn auch noch das Weihnachtsgeschäft wegbricht, dann weiß ich nicht ...“, sagt sie.