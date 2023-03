Die Massenflucht von Böseckendorf spielt in Kürze eine Rolle im Grenzlandmuseum Eichsfeld

Teistungen. Eine neue Ausstellung im Grenzlandmuseum Eichsfeld beschäftigt sich mit dem Thema „Heimat“. Gerade die berühmte Massenflucht von Böseckendorf passt in vielerlei Hinsicht perfekt hinein.

Im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen wird am Dienstag, 4. April, um 19 Uhr die Wanderausstellung „Heimat. Eine Annäherung“ eröffnet, konzipiert vom Museum Kloster Veßra. Sie beleuchtet das Thema Heimat in seiner Vielfalt und Widersprüchlichkeit: Als Konzept, als poetisch-literarisches Feld, als wissenschaftlicher Forschungsgegenstand, als verkaufsförderndes Label oder als Sehnsuchtsort. Die Ausstellung versteht sich als Einladung, dem Thema Heimat bewusst nachzugehen. Sie soll dazu anregen, persönliche Definitionen dafür zu finden, was Heimat ist, was Heimat sein soll und was Heimat sein kann. Dabei wird besonders die Geschichte der Massenflucht aus Böseckendorf von 1961 und der damit verbundene Verlust von Heimat und das Finden einer neuen Heimat erzählt.

Zur Eröffnung wird Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig, einen Vortrag zum Thema „Heimat – Räume, Gefühle, Konjunkturen“ halten. Dabei wird sie die vielfältigen Facetten des Themas „Heimat“ beleuchten und auf das Thema „Heimat: die DDR“ eingehen. Anschließend findet eine Kuratorinnenführung statt. Die Ausstellung wird bis 31. August gezeigt.