Die Meister der Straßen in Nordthüringen

Leicht fällt der Abschied nicht. „Bei zu vielen Projekten stecken wir gedanklich noch mittendrin“, sagt Winfried Ludolph. 30 Jahre war er der Chefplaner beim Nordthüringer Straßenbauamt in Leinefelde, das in den letzten Jahren Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Referat Nord, hieß. Er und auch der Leiter der Behörde, Franz Rohmund, gehen nach drei Jahrzehnten in den Ruhestand.

„Es waren anstrengende, aber vor allem aufregende und schöne Jahre“, sagt Rohmund. Am 1. Juli 1990 nahm das Straßenbauamt Leinefelde seine Arbeit auf, als eines von sieben im Freistaat. Am 1. Juli 2001 blieben vier übrig. Seitdem waren die beiden nicht nur im Eichsfeld und Nordhausen, sondern auch für den Kyffhäuser- und den Unstrut-Hainich-Kreis zuständig.

Beide haben Erinnerungen an die erste Straße nach 1989

Einige Bauvorhaben haben die beiden über die 30 Jahre begleitet. Und beide erinnern sich an die erste Straße, die sie nach der Wende 1989 erneuert haben: „Breitenbach – Worbis – Kirchworbis.“ Die B 80, die zu DDR-Zeiten F 80 hieß, war stellenweise noch mit Kopfsteinpflaster ausgelegt und brüchig. „Sie hat uns richtig Nerven gekostet“, erinnert sich Rohmund. „Bei den Bundesstraßen haben wir tatsächlich jeden einzelnen Kilometer angefasst, zumindest im Eichsfeld.“

Wert, so sagt Ludolph, habe man immer auf die Sanierung der Ortsdurchfahrten samt Ausbau der anliegenden Kreuzungen gelegt. „Sie hatten immer Vorrang vor der freien Strecke. Das haben wir konsequent durchgehalten.“ Das hatte nicht nur bauliche Gründe, sondern auch psychologische. „Wenn die Straße in Ordnung war, haben die Anwohner meist sofort auch ihre Häuser aufgefrischt, die Fassaden gestrichen, Vorgärten angelegt.“ Damit hätten fast wie von selbst ganze Orte im Laufe der Zeit ihr Gesicht gewandelt. „Und das Versorgungsnetz an sich ist heute saniert.“

Die letzte fertige Ortsdurchfahrt, die die beiden in der Regie hatten, ist die der B 247 in Mühlhausen. Eine läuft derzeit noch, die B 4 als Grimmelallee in Nordhausen.

Hausanschlüsse in allen Ortsdurchfahrten gesetzt

Eigentlich seien solche Ortsdurchfahrten immer arbeitsintensive Gemeinschaftsmaßnahmen gewesen. „Klar, das macht mehr Arbeit als freie Strecke“, nickt Rohmund. Er denkt an die vielen immer fruchtbaren Termine mit den Versorgungsunternehmen, Fachbetrieben, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeit zurück.

Dazu sind entlang dieser Straßen alle Hausanschlüsse gesetzt worden. „Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.“ Über 100 dieser Ortsdurchfahrten gingen durch ihre Hände. „Dann haben wir aufgehört zu zählen.“

Zuständig ist das Amt für Landesstraßen und Bundesstraßen – und für diese Straßen begleitende Radwege: Für 283 Kilometer Bundesstraße, 1092 Kilometer Landesstraße und noch einmal fast 500 Kilometer Kreisstraße, die vom Landesamt mitbetreut werden.

Fast überall in Nordthüringen ist dieses Straßennetz nahezu erneuert und ausgebaut. „Bei den Bundesstraßen haben wir etwa 80 Prozent sehr guten Zustand“, schätzt Rohmund. Nicht eine einzige Brücke auf Bundesstraßen sei in Nordthüringen noch in der Tonnage eingeschränkt. Waren es zu Beginn ihrer Arbeit noch 1940 Gesamtkilometer im Zuständigkeitsbereich, sind es heute noch 1375.

Straßen saniert, aber auch neu gebaut

„Viele Straßen wurden abgewidmet, an Kommunen übergeben.“ Aber nahezu jede wurde vorher so saniert, dass die Gemeindehaushalte erst einmal einige Jahre Ruhe haben. „Und zu DDR-Zeiten waren sogar noch Feldwege als Landesstraßen ausgewiesen“, lächelt Rohmund in sich hinein.

Die beiden haben aber nicht nur saniert, sondern ganze Straßen neu gebaut. 24 Orte in Nordthüringen, davon acht Städte, haben von den beiden eine nagelneue Ortsumfahrung bekommen, 18 Stück an der Zahl, schließlich liegen ja mitunter mehrere Orte an einer Tangente. „Und für weitere sechs Orte liegt Baurecht vor“, merkt Rohmund an. „Kallmerode, von Mühlhausen über Höngeda und Großengottern bis Bad Langensalza, Günzerode – Holbach“, zählt er auf.

Drei weitere Planungen haben sie noch ins Planfeststellungsverfahren gebracht: Die B 247n bei Teistungen und Ferna, die B 4 „Sundhäuser Berge“ und die Ortsumfahrung Beuren – Leinefelde. Wenn diese Straßen fertig sind, haben 34 Orte in Nordthüringen auf der Grundlage des Bundesverkehrswegeplans ihre Umfahrungen bekommen. Von Heiligenstadt bis Haynrode, von Bleicherode bis Sundhausen, von Sondershausen bis Heldrungen, von Mühlhausen bis Bad Langensalza.

Hunderte Millionen Euro stecken in den Straßen

„Es waren vor allem die Jahre 2008 bis 2010. Da hatten wir die höchste Aktivität und den wenigsten Schlaf“, sagt Rohmund. Nicht zuletzt haben Rohmund und Ludolph in enger Zusammenarbeit mit der Deges im Nordthüringer Bereich sämtliche Autobahnzubringer zur A 38 und A 71 geplant. „Zehn Anschlussstellen“, sagt Ludolph.

Und jedes Mal, egal bei welchem Vorhaben, waren sie hinter Fördertöpfen aus Brüssel her wie der Teufel hinter der armen Seele. „Das war gut so, heute gibt es sie nicht mehr“, weiß Ludolph. Hunderte Millionen Euro haben sie verbaut.

Bei den Landesstraßen in den vier Nordthüringer Kreisen können sie von nunmehr etwa 60 Prozent gutem bis sehr gutem Zustand sprechen. „Aber bei den restlichen teilt es sich hälftig in schlecht und richtig schlecht“, weiß Franz Rohmund. „Es ist nie genug Geld da. Das liegt in der Natur der Sache.“ Zumal eine Straße, je nach Verkehrsbelastung, etwa 12 bis 15 Jahre hält, ehe man wieder großflächig ran muss.

Beide freuen sich, dass sie bei ihrer Arbeit auch straßenbegleitende Radwege betreuen durften, und somit zahlreiche Lücken zwischen denFernradwegen in Deutschland geschlossen haben. „Wir haben immer versucht, so viel möglich zu machen, wie nur irgend ging“, blickt Rohmund zurück, der nach nun 30 Jahren seine Bürotür endgültig schließt.

Einige Straßen habe man sogar zwei oder drei Mal anfassen müssen. All das sei aber nur mit großartigen Mitarbeitern im eigenen Haus und einem guten Verhältnis zu externen Ingenieurbüros gegangen, danken sie aus tiefstem Herzen. Gern hätten die beiden Männer einige Straßen und Vorhaben in Nordthüringen noch zu Ende gebracht. „Aber dazu reichen auch zwei Berufsleben nicht aus.“