Die Plakette zum Deutschen Wandertag im Eichsfeld ist da

Ein Stück Eichsfelder Buchenholz ist ab sofort zu haben. Das kann die Plakette zum Deutschen Wandertag und hier ist sie erhältlich:

Passend zur Vorweihnachtszeit präsentiert das Projekt-Team die Wandertagsplakette für den 122. Deutschen Wandertag 2024. Der findet bekanntlich Ende September in Heiligenstadt und dem Eichsfeld statt und steht unter dem Motto „Sagenhaft grenzenlos“.

„Durch die Plakette wird die Teilnahme am 122. Deutschen Wandertag 2024 symbolisiert“, erklärt Herta Gerlach vom Projektbüro in Heiligenstadt. „Damit kann an allen geführten Wandertouren teilgenommen werden, die während der Wanderwoche vom 14. bis 22. September 2024 angeboten werden.“ Die Anmeldungen für die Wanderungen selbst sind ab Frühjahr 2024 über ein Tourenportal auf der Website www.dwt2024.de möglich.

Zusammenarbeit mit den Eichsfelder Werkstätten

„Die Plakette gewährt zusätzlich Rabatte und Vergünstigungen in der Region Eichsfeld“, erklärt Herta Gerlach. „Zum Beispiel in ausgewählten Museen und Freizeiteinrichtungen.“ In enger Zusammenarbeit mit den Eichsfelder Werkstätten wurden die Wandertagsplaketten aus heimischen Buchenholz handgefertigt und zeigen das Logo des Deutschen Wandertags 2024 sowie die Projekt-Partner. Die Wandertagsplakette kostet zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren.

Sie ist ab sofort in folgenden Einrichtungen erhältlich: Geschäftsstelle Deutscher Wandertag 2024, Wilhelmstraße 42 in Heilbad Heiligenstadt, dienstags von 14 bis 16 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr; Tourist-Information, Marktplatz 15 in Heiligenstadt; Gästeinformation Duderstadt, Marktstraße 66 in Duderstadt und in der Touristinformation Mühlhausen, Ratsstraße 20 in Mühlhausen zu den regulären Öffnungszeiten. Zusätzlich ist die Wandertagsplakette ab sofort im neuen Onlineshop über www.dwt2024.de/onlineshop bestellbar.