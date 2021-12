Die Qual der Wahl

Sigrid Aschoff über die Namensvergabe und ihre Tücken

Nomen est omen – der Name ist ein Zeichen. Den Ausspruch kennen wir. Und es gibt sicher niemanden, der es auf die leichte Schulter nimmt, wenn es darum geht, einen zu vergeben. Und ganz besonders, wenn der für den Nachwuchs auszuwählen ist, macht man sich so Gedanken. Denn den Namen muss man ein ganzes Leben lang tragen. In diesem Jahr, das habe ich gelesen, sind es wohl wieder Emilia, Mia, Hanna, Mila, Sophia, Leon, Luis, Paul und Finn, die auf der Beliebtheitsskala weit oben stehen.

Doch auch das Auto muss nicht nur das Auto sein. Nein, da hat so manches Gefährt natürlich einen Kosenamen bekommen. Ob Schnucki, Knutschkuller oder Dicker, der Fantasie und Liebe sind keine Grenzen gesetzt. Wer mit seinem fahrbaren Untersatz spricht, braucht schließlich eine Anrede.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und nicht zu vergessen die Haustiere. Auch da sind wir kreativ. Ob die Katze Gertrud heißt oder der Kater Whisky – so viel Zeit muss sein. Jüngst habe ich gesehen, dass es auch die Hunde-Charts der Namen gibt.

Warum auch nicht? Und Bello, Rex oder Lassie könnten schon vermitteln, dass die Liebe zum Tier wohl nicht ganz so groß zu sein scheint und man sich eben keine Gedanken gemacht hat. Es heißt also, sich Mühe zu geben bei der Qual der Namenswahl.