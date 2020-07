Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schönsten Urlaubsmotive aus der Region gesucht

Bildbegeisterte, Hobbyfotografen und Kreative sind beim neuen Sommer-Fotowettbewerb unserer Lokalredaktion gefragt.

Für die meisten Eichsfelder kommen Urlaubsreisen in diesem Sommer wegen der Corona-Pandemie nicht in Frage. Urlaub im heimischen Garten, Ausflüge in die Eichsfelder Natur oder Radwanderungen werden in diesem Jahr hoch im Kurs stehen. Daran angelehnt, suchen wir ab heute bei unserem diesjährigen Fotowettbewerb Bilder, die von den schönsten Momenten und Orten im Landkreis erzählen.

Die Lokalredaktion in Heiligenstadt freut sich auf tolle Bilder. Diese werden regelmäßig in unserer Zeitung veröffentlicht, denn wie in den vergangenen Jahren auch, werden sich drei Hobbyfotografen wieder über tolle Preise freuen können.

Einsendeschluss für die Wettbewerbsbilder ist Montag, der 31. August. Eine Jury wird dann die besten Fotos aus den Einsendungen aussuchen. Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr drei Gutscheine für den Vitalpark in Heiligenstadt im Wert von 100, 75 und 50 Euro.

Bitte senden Sie uns die Bilder im jpg-Format in einer Größe von mindesten einem Megabyte per E-Mail an: eichsfeld@thueringer-allgemeine.de. Ebenfalls sollten Sie in der E-Mail kurz beschreiben, wer auf dem Bild zu sehen und wo es entstanden ist. Und bitte die eigenen Kontaktdaten nicht vergessen.