Die Sehnsucht der Eichsfelder nach Vertrautem und Sicherheit

In unsicheren Zeiten wie diesen sehen sich auch die Menschen im Eichsfld nach einem kleinen Stück heile Welt. Für Pfarrer Markus Hampel ist das der Weihnachtsmarkt.

Viele sind nervös. Schausteller, Händler, auch Kunden. Denn wir haben in diesem Jahr die kürzeste Adventszeit, die denkbar ist. Dazu kommen die großen Verunsicherungen unseres Lebens. Die Kriege, die politische Landschaft, bei uns und unseren Nachbarn, Wirtschaft und Rezession, Teuerung und die große Frage: Wer wird mich mal pflegen, wenn ich alt bin?

Deswegen sehnen wir uns nach einem bisschen heiler Welt. Und die Weihnachtsmärkte, die in diesen Tagen überall ihre Pforten öffnen, vermitteln diese. Wenigstens für ein paar Stunden können wir den Alltag hinter uns lassen. Wir werden mit allen Sinnen angesprochen. Es duftet lecker, es schmeckt gut, das Auge erfreut sich an vielen Lichtern und wenn die Gema-Gebühren stemmbar sind, bekommen wir auch vertraute und geliebte Lieder zu hören.

Markus Hampel, Pfarrer in Worbis. Foto: Markus Hampel

In einer Welt, in der vieles in kürzester Zeit sich verändert, in der sicher und fest geglaubte Dinge und Zustände plötzlich in Frage stehen oder gar wegbrechen, in einer solchen Welt sehnen wir uns nach Vertrautheit und Sicherheit, nach dem Gefühl aus unseren Kindertagen, als die Welt noch in Ordnung war.

Nun ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und wenn wir ehrlich sind, war sie es noch nie! Umso wichtiger wird es, dass wir dieses Gefühl, dass uns in der Advents- und Weihnachtszeit überkommt, dass wir dieses Gefühl spüren, erfahren, es in unserem Herzen bewegen.

Die Sehnsucht danach, dass alles einmal gut wird. Die Sehnsucht nach Nähe, Liebe und Angenommensein, diese Sehnsucht gilt es wach zu halten. Sie gilt es zu kultivieren, denn nur von Menschen mit einer tiefen Sehnsucht im Herzen, geht auch Veränderung aus.

Drei Wochen warten wir nun hin, auf ein kleines Kind in einem zugigen Stall. Mit seinem Kommen in diese Welt wird die Antwort gegeben auf das Sehnen in unseren Herzen. Schon deswegen lohnt es sich, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen!

Viel Freude dabei wünscht Markus Hampel, Pfarrer in Worbis.