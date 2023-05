Die Selbsthilfegruppe „Restless Legs Syndrom“ trifft sich in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Bei den Treffen in der Selbsthilfegruppe in Heiligenstadt können sich Betroffene und Angehörige austauschen. Zudem gibt es praktische Lebenshilfe.

Die Selbsthilfegruppe „Restless Legs Syndrom“ lädt zu Treffen in die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le alle Interessierten ein. Rastlose Beine, ruhelose Nächte – diese Treffen dienen dem Informationsaustausch von Betroffenen und Angehörigen, der praktischen Lebenshilfe sowie der gegenseitigen emotionalen Unterstützung, heißt es in der Ankündigung. Wer Fragen zu dem Thema hat, kann sich an die Selbsthilfegruppe wenden, die jeden ersten Donnerstag im Monat um 14 Uhr in der Ko-ra-le zusammenkommt. Nächster Termin ist Donnerstag, 4. Mai. Anmeldung: gabisrls@t-online.de.

Kontakt: Gabriele Antholzner, Tel.: 0152/33846300.