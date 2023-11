Die Top 5 am Wochenende im Eichsfeld

Eichsfeld. Martinsumzüge, Karnevalsveranstaltungen und viel Musik gibt es am Wochenende. Im Eichsfeld ist wieder jede Menge los.

Langeweile muss bei den kleinen und großen Eichsfeldern am nächsten Wochenende nicht aufkommen. Viele Veranstaltungen werden auch diesmal angeboten, und zwar quer durch den Landkreis.

1 Martini wird im Eichsfeld gefeiert. In Heiligenstadt gibt es daher am Freitag um 17 Uhr eine ökumenische Martinsfeier mit anschließendem Martinsumzug von der evangelischen Kirche St. Martin zum Marktplatz. In der Leinefelder Bonifatiuskirche beginnt am Freitag um 17 Uhr das Martinsspiel, danach ist auch hier ein Umzug, der seinerseits zur Pfarrkirche St. Maria Magdalena führt. Dort gibt es dann den Martinssegen, und die Martinshörnchen werden geteilt. In Helmsdorf trifft man sich am Freitag um 17 Uhr in der Kirche. Von dort geht es mit Laternen zum Umzug. Den Abschluss bildet am Anger das Hörnchenteilen, zudem gibt es Kinderpunsch und Glühwein. In Hüpstedt ist am Samstag um 17 Uhr Beginn der Martinsfeier vor der Kirche, danach ist der Umzug mit abschließendem Beisammensein mit Hörnchenteilen. Zudem gibt es Würstchen und Glühwein. In Beberstedt ist am Samstag um 17 Uhr Treffpunkt vor der Kirche. In Rüdigershagen wird Martini am Freitag um 17.30 Uhr mit einer Andacht in der Kirche begonnen. Mit dabei sind die Kindergartenkinder und der Posaunenchor Leinefelde. Den Laternenumzug begleitet danach die Feuerwehr, die auch für das leibliche Wohl sorgt.

2 „Me fijern Geburrtzdagg‚1050 Jahre Hailjenschtaadt“ heißt es bei einer Veranstaltung der Urania und der Stadtbibliothek. Wer die Obereichsfelder Mundart liebt, ist dazu am Freitag ab 19.30 Uhr ins Alte Rathaus in Heiligenstadt, Ratsgasse 9, eingeladen. Es wird ein unterhaltsames Programm unter der Leitung von Gehanneß vumm Lipßbaerje (Hans-Gerd Adler) in Platt geboten.

3 Der Heiligenstädter Carnevalsverein lädt am Samstag zur Rathausstürmung ein. Um 16.45 Uhr beginnt der Umzug durch die Wilhelmstraße. Ab 17.11 Uhr wird gestürmt. Ein Highlight ist dann auch die Inthronisierung des neuen Prinzenpaares.

4 In Duderstadt findet am Samstag und Sonntag der Eichsfelder Wurstmarkt mit rund 60 Verkaufsständen statt. Geöffnet ist der Markt selbst am Samstag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Händler laden ihrerseits zum Einkaufsbummel am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein.

5 Der Ugandakreis bietet am Freitag sowie am Samstag einen Flohmarkt an, und zwar jeweils von 11 bis 18 Uhr in Heiligenstadt im Gemeindehaus von St. Aegidien (Marktplatz).

Und das wird außerdem noch geboten:

Günther Schulz liest aus dem Sterbetagebuch seiner Frau am Freitag um 19 Uhr im Hotel & Café Passage 84, Wilhelmstraße 84, in Heiligenstadt. Eintritt frei.

„The Johnny Cash Show“ wird am Freitag ab 20 Uhr in Duderstadt im Ballhaus „Zum fidelen Anreischken” präsentiert. Tickets ab 29 Euro und weitere Infos gibt es unter anderem unter Tel. 0531/346372 oder tickets@paulis.de.

Am Samstag gastiert das Staufenberger Puppentheater mit „Der Räuberwald“ um 11 Uhr und um 15 Uhr im Gemeindehaus St. Martin, Friedensplatz 6, in Heiligenstadt. Das Stück, das rund eine Stunde dauert, ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person. Karten sind 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse erhältlich.

Die Leinefelder Karnevalisten laden am Samstag zu einem unterhaltsamen Abend ab 20.11 Uhr in den Saal des Eichsfelder Hofes ein. Ein Höhepunkt der närrischen Veranstaltung wird das Küren des neuen Prinzenpaares sein.

Der Chor Arcobaleno gibt am Sonntag um 17 Uhr ein Konzert mit neuen Geistlichen, die auch zum Mitsingen geeignet sind, in der Siemeröder Kirche. Alle Interessierten sind an diesem Nachmittag willkommen.

Jonas Schauer, der jüngst den ersten Preis bei einem internationalen Orgelwettbewerb gewann, spielt am Sonntag um 16 Uhr in der Propsteikirche St. Marien in Heiligenstadt.

„Rock The Circus“ heißt es am Sonntag um 19 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Dann gibt es die pulsierende Energie eines Rockkonzerts verschmolzen mit der Faszination atemberaubender Zirkusartistik. Songs von AC/DC, Bon Jovi ,́́Pink Floyd, Queen oder den Red Hot Chili Peppers werden unter anderem zu Gehör gebracht. Es spielt eine sechsköpfige Rockband. Artistische Höchstleistungen internationaler Akrobaten steigern die Show schließlich zu einer neuen Kunstform, heißt es.