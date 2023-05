Die Top 5 am Wochenende im Eichsfeld: Jede Menge PS, Musik und Wandertouren

Historische Traktoren und andere Oldtimer können am Wochenende in Buhla bestaunt werden.

Eichsfeld. Am Wochenende können die Eichsfelder von Buhla bis Schönhagen etwas erleben. Auch Kinder werden ihren Spaß haben.

Am Wochenende, 13./14. Mai muss keine Langeweile aufkommen. Hier die Tipps:



1 Jede Menge Trubel

in der Innenstadt

Zum Autofrühling, Museumsfest und Wandern wird am Sonntag nach Heiligenstadt eingeladen. Unter dem Motto „Erlebnis Innenstadt“ gibt es von 13 bis 18 Uhr Kunst, Kultur, Bastelangebote für Kinder sowie Führungen im Eichsfeldmuseum. In der Wilhelmstraße präsentieren Auto- und Motorradhäuser ihre Fahrzeuge. In dieser Zeit laden auch die Händler zum Shoppen ein. Das Museumsfest steigt von 14 bis 17 Uhr im Eichsfeldmuseum. Und an dem Tag dabei ist auch das Projektbüro Deutscher Wandertag. Angeboten wird eine geführte Wanderung. Es geht auf den Top-Wanderweg über den Iberg. Start: 10 Uhr auf dem Marktplatz. Die Tour dauert etwa drei Stunden. Märchenerzählungen gibt es im Schloss des Märchenparks um 14.30 Uhr. Eintritt frei.

2 Traktoren, Oldtimer

und Live-Musik

Zum Traktor- und Oldtimertreffen laden Traktorfreunde und Kirmesverein Buhla am Samstag ab 10 Uhr auf den Sportplatz von Buhla ein. Dann können nicht nur die Fahrzeuge bestaunt werden, es gibt auch Überraschungen für Kinder. Zudem werden die ältesten Fahrzeuge ausgezeichnet. Ab 19 Uhr spielt Peter kick Livemusik.



3 Bittwallfahrt auf dem Berg

mit dem Propst

Zur Bittwallfahrt laden die Franziskaner vom Hülfensberg am Sonntag ein. Der Kreuzweg beginnt um 8 Uhr in Geismar an der 1. Station. Ab 9 Uhr besteht Beichtgelegenheit, um 10 Uhr beginnt das Wallfahrtsamt. Festprediger ist Propst Marcellus Klaus, den musikalischen Part übernehmen die Friedataler Musikanten und der Gesangverein Cäcilia.



4 Pflanzen, Saatgut

und Stauden tauschen

Eine Pflanzentauschbörse findet am Samstag, 14 bis 17 Uhr, im Schaugarten Schönhagen statt. Wer möchte, kann mitgebrachte Jungpflanzen, Stauden und Saatgut tauschen. Zum Verkauf stehen Tomatensorten sowie andere Jungpflanzen, Raritäten und Saatgut von Dreschflegel bereit. Eine Führung durch den Garten, Kaffee und Kuchen gibt es auch. Eintritt: frei, die Führung kostet vier Euro und ist Kinder und Jugendliche bis 16 frei.

5 Bläsertreffen auf

dem Kulturpfarrhof

Das Kirchspiel Worbis und der Eichsfelder Posaunenchor warten anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Ensembles mit einem Bläsertreffen auf dem Kulturpfarrhof in der Worbiser Krengeljägerstraße am Samstag auf. Beginn ist 14 Uhr mit einem Gottesdienst mit viel Musik, danach werden Kaffee und Kuchen serviert. Gegen 16 Uhr gibt es eine Stadtführung, um 18 Uhr laden die rund 50 Musiker zu einer Bläserserenade ein.

Biberspuren und Grenzgeschichte entdecken

Biberspuren und Grenzgeschichte entdecken können Interessierte am Samstag bei einer Wanderung von 13.30 bis 17.30 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz an der Kirche Wahlhausen. Mit Gebietsbetreuer Gerhard Propf geht es an auf dem ehemaligen Kolonnenweg nach Lindewerra. Hier suchen die Teilnehmer Biberspuren an der Werra, entdecken das Biotop Kiesteiche und gelangen zur Werrabrücke, wo spannende Grenzgeschichten warten.

Akrobatik und Clownerie mit dem Theater-Circus

Der Theater-Circus „Le Fleur“ gastiert in Heiligenstadt auf dem Festplatz am Richteberg und bietet unter anderem Akrobatik und Clownerie. Vorstellungen: Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Chorgesang in der Martinskirche

Der Chor Chornetto Spezial aus Dransfeld singt am Samstag um 19.30 Uhr in Heiligenstadt in der Kirche St. Martin.

Besondere Lebensräume in der Natur erkunden

In den Muschelkalkregionen des Eichsfelds lassen sich besondere Lebensräume entdecken. Kalkreiches Wasser tritt hier in zahlreichen Kalktuffquellen zutage und bildet den unverwechselbaren Kalksinter und Kalktuff. Das klare Wasser schafft Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Bei einer geführten Wanderung werden die besonderen Biotope von Experten vorgestellt, ebenso die Bedürfnisse von Geburtshelferkröte, Grasfrosch und Co. Gezeigt werden zudem die erfolgreich angelegten Reproduktionsgewässer der Amphibien. Das Angebot gibt es am Sonntag. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz „Alter Steinbruch“ in Asbach-Sickenberg. Die Tour dauert rund vier Stunden. Infos und Anmeldung: Tel. 036254/865180 oder per E-Mail an info@wildkatzendorf.de.