Die Top 5 am Wochenende im Eichsfeld: Raphael-Familienfest, Oldtimertreffen und Wandertag

Eichsfeld. Am Wochenende wird im Eichsfeld gestaunt, gefeiert, gewandert und der Musik gelauscht. Und es gibt noch mehr zu erleben.

Ob Feststimmung, wandern, Oldtimer bestaunen oder Konzerte – am Wochenende wird im Eichsfeld reichlich Abwechslung geboten. Dann gibt es viel zu sehen, zu hören und zu erleben.

1.In Heiligenstadt steigt am Sonntag das 25. Raphael-Familienfest der Raphael Gesellschaft auf der Rinne. Programme gibt es auf drei Bühnen. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst, 11.30 Uhr spielen die Heiligenstädter Musikanten, 12 Uhr startet das traditionelle Fußballspiel. Zudem gibt es unter anderem um 14 Uhr Interviews mit Prominenten. Auftritte haben beispielsweise die Trommelgruppe Kinderhaus St. Joseph Dingelstädt, der Chor und die Tanzgruppe der Eichsfelder Werkstätten, die Eichsfelder Musikschule und die Line-Dance-Gruppe Mackenrode. Auf der Bühne III vor der Werkstatt spielt von 14 bis 18 Uhr die Gruppe „Stimmt So“. Um 13 Uhr gibt es eine Führung durch die Werkstatt, 14 Uhr eine durch das Raphaelsheim und um 15 Uhr eine durch das Haus Tobias.

2.Zur Gedenkveranstaltung zum niedergeschlagenen Volksaufstand am 17. Juni in der DDR mit den Ministerpräsidenten von Hessen und Thüringen wird am Sonntag um 15 Uhr ins Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg eingeladen. Neben den Ministerpräsidenten spricht Klaus Meier als Zeitzeuge über den ländlichen Protest in Mühlhausen. Christian Stöber, Leiter des Grenzmuseums Schifflersgrund, beleuchtet seinerseits, warum die Einrichtung auf besondere Art und Weise mit dem 17. Juni verbunden ist. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Landespolizeiorchester Hessen. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.

3.Im Rahmen des internationalen Orgelfestivals Vox Organi wird am Samstag um 20 Uhr in der Burgkapelle von Burg Bodenstein ein Konzert präsentiert. An der Orgel nimmt der renommierte italienische Konzertorganist Alessandro Bianchi Platz. Am Sonntag geht es dann in die Worbiser Antoniuskirche. Dort spielt ab 20 Uhr Felix Friedrich auf der Oehninger-Orgel, für die er ein Programm unter dem Titel „Heitere und besinnliche Orgelmusik aus vier Jahrhunderten“ zusammengestellt hat.

4.Zum 25. Eichsfelder Wandertag wird am Sonntag nach Tiftlingerode eingeladen. Geboten werden den wanderfreudigen Teilnehmern drei Touren – eine über drei Kilometer, eine über 8,5 und eine über 12 Kilometer. Anmeldungen sind von 8 bis 10.30 Uhr am Gemeindezentrum-Kirche möglich.

5.Freunde alter Fahrzeuge dürfen sich auf Sonntag freuen. Dann findet in Duderstadt das Oldtimertreffen von 10 bis 17 Uhr statt. Der Oldtimer Stammtisch Duderstadt freut sich schon auf viele Gäste in der Innenstadt. Der Hauptpreis bei der geplanten Rätsel-Rallye ist eine Ballonfahrt. Los geht das Treffen um 10 Uhr, um 15 Uhr ist Abgabeschluss der Teilnahmekarten für die Rätsel-Rallye, um 15.45 Uhr die Ziehung der Gewinner am Rathaus. Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr. Über den Tag verteilt gibt es Gespräche auf der Oldtimer-Meile. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung zum Treffen ist nicht erforderlich. Teilnehmen können grundsätzlich Fahrzeuge ab einem Alter von 30 Jahren.

Und das ist sonst noch los

am Wochenende:

Zum Kulturfreitagsspezial „Der Heilkräuter-Mitmach- und Entdeckerabend“ wird am Freitag von 17 bis 19.30 Uhr in Heiligenstadt in die Stadtbibliothek, Wilhelmstraße 36, eingeladen. Christine Hoppe zeigt bei zwei Workshops, was aus Kräutern entstehen kann. Kartenvorverkauf für fünf Euro in der Stadtbibliothek und im Bürgerbüro.

Die Mandoline – früher das Instrument des europäischen Adels, später das Musikinstrument des kleinen Mannes, heute fast vergessen. Von den deutschen Landesmusikräten wurde das Instrument 2023 jedoch zum Instrument des Jahres auserkoren. Am Freitag, 20 Uhr, gibt es in der Gerteröder Kirche ein Konzert mit dem „Amsterdams Gitaar en Mandoline Duo“. Eintritt frei, Spenden willkommen.

Zum Rosenfest lädt am Sonntag ab 15 Uhr das Heiligenstädter Literaturmuseum „Theodor Storm“ ein. Dann wir das Mechanische Puppentheater zur Regentrude von Martin Gobsch aus Erfurt feierlich eingeweiht. Der Künstler gibt Einblicke in seine Arbeit. Die musikalische Begleitung übernimmt Bastian Jünemann am Piano.

Ein Orgelkonzert wird am Sonntag um 17 Uhr in Heiligenstadt in der Kirche St. Aegidien präsentiert. Jonas Schauer spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Franz Liszt und Max Reger.