Die Top 5 für das Wochenende im Eichsfeld

Eichsfeld. Am Wochenende wird es im Eichsfeld nicht langweilig. Das Freizeitangebot ist vielfältig.

1. Die Tore der Burg Hanstein öffnet der Heimatverein Hanstein/Bornhagen Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum Frühlingsmarkt. Es werden allerhand Dinge rund um den Frühling, Dekoartikel, Pflanzen und Mittelalterliches angeboten. Für die kleinen Gäste gibt es Basteleien, Kinderschminken und Bogenschießen. Außerdem können sie etwas zum Frühling malen oder basteln und eine Karte für das große Burgfest im Sommer gewinnen. Abgerundet wird das Ereignis durch einen Flohmarkt.

2. Fans von Status Quo sind Samstag in Heuthen an der richtigen Adresse. Hier steht im Musikclub „Schwarzer Peter“ die Band Quotime auf den Brettern und gibt die größten Hits der legendären Gruppe zum Besten. Einlass ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

3. Einen Einkaufsbummel zu späterer Stunde kann man Freitag in Leinefelde unternehmen. Zum „Frühlingserwachen“ laden die Geschäfte der Innenstadt bis 21 Uhr zum Einkaufen und Genießen ein.

4. Die Gelegenheit zum Entdecken und Einkaufen bietet der Frühlingsmarkt in Duderstadt Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Geschäfte laden Samstagnachmittag und Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein.

5. Eine reine Frauenband hat sich der Musik der legendären Kultband AC/DC gewidmet. Black Rosie sind Samstag in der Worbiser Fabrik zu erleben. Die Mädels standen schon mit Größen wie T-Rex, Doro Pesch, Tito & Tarantula oder Subway to Sally auf der Bühne. Ihre Vorbilder der australischen Hardrock-Band haben sie auch schon getroffen. Los geht es Samstag um 21.15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Und das ist sonst noch los:

Zu einem Kinoabend im Rahmen des Kulturfreitags wird Freitag ins Alte Rathaus nach Heiligenstadt geladen. Ab 19.30 Uhr wird der Film „Tausend Zeilen“ (FSK 12) gezeigt.

Oster- und Frühlingsbasteln steht in Dingelstädt auf dem Plan. Samstag zwischen 11 und 15 Uhr laden die Stadtbibliothek und der Verein für Popular- und Kleinkunst Kinder und Erwachsene in die Bibliothek ein. Für benötigtes Material wird ein kleiner finanzieller Beitrag erhoben.

Wer mit einem erlittenen Trauerfall nicht allein sein möchte, kann sich Sonntag um 13 Uhr bei einer Wanderung für Trauernde mit anderen Betroffenen austauschen. Treffpunkt ist der Parkplatz des Gasthauses „Neun Brunnen“ in Heiligenstadt. Die Wanderung führt über etwa neun Kilometer und endet gegen 17 Uhr. Es wird darum gebeten, Verpflegung und Getränke selbst mitzubringen.

Zu einem eigens für Kinder gestalteten Kreuzweg wird am Sonntag um 15.30 Uhr nach Dingelstädt geladen. Treffpunkt ist die erste Station am Fuß des Kerbschen Berges. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Klosterkirche statt.

„Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“ ist das Motto des Frühlingskonzerts der Eichsfelder Musikschule. Es findet Sonntag um 16 Uhr im Konzertsaal der Schule in Leinefelde statt.