Die Top 5 für das lange Osterwochenende im Eichsfeld

An der Unstrutquelle in Kefferhausen brennt am Samstag das Osterfeuer auch in diesem Jahr. (Archivbild)

Eichsfeld. Vielerorts brennen an diesem Wochenende im Eichsfeld die traditionellen Osterfeuer. Aber es gibt weitaus mehr an den Feiertagen zu erleben.

1. Ostereiersuche im Worbiser Bärenpark

Der Bärenpark lädt am Ostersonntag, 9. April, ab 10 Uhr zu vielen Mitmachaktionen ein. Den ganzen Tag wird es eine Spielstraße geben – natürlich mit Hintergrund Bär, Wolf und Luchs. Weiterhin gibt es die Möglichkeit zum Basteln mit Naturmaterialien, und auch das klassische Eierbemalen darf nicht fehlen. Außerdem wartet die eine oder andere Überraschung auf die Besucher, heißt es aus dem Tierschutzprojekt. Zudem können sich die Besucher auf große Ostereiersuche begeben.

2. Kräutermarkt auf Gut Herbigshagen

Am Ostermontag, 10. April, lädt das Gut Herbigshagen bei Duderstadt von 11 bis 17 Uhr zum Kräutermarkt ein. Jüngere Gäste können im Kreativraum am Osterbasteln teilnehmen. Auf dem Markt werden Jungpflanzen und eine große Vielfalt an Produkten angeboten, zu deren Herstellung und Verfeinerung Kräuter verwendet werden. An verschiedenen Ständen angebotene Wild- und Gartenstauden verschönern den heimischen Garten. Die passende Gartendekoration kann gleich dazu ausgewählt werden. Wer es exotischer mag, findet Gewürze und Kräutermischungen für die heimische Küche. Der Eintritt ist frei.

3. Ostern auf dem Kerbschen Berg

Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg lädt am Samstag, 8. April, ab 19 Uhr zur Osternacht ein. Der Osternachtgottesdienst ist der Höhepunkt der drei österlichen Tage. Mit vielen Zeichen und Symbolen, die auch kindgerecht gestaltet sind, wird der Gottesdienst gefeiert. Anschließend werden am Osterfeuer die große Osterkerze und auch mitgebrachte Osterkerzen entzündet. Vom frisch geweihten Osterwasser der Tauferneuerung kann jede Familie den Ostersegen in eigenen Gefäßen mit nach Hause nehmen.

Bereits am Freitag, 7. April, sind Familien mit Kindern ab vier Jahren ab 17 Uhr zur Karfreitagsliturgie eingeladen. Sie richtet den Blick auf wesentliche Inhalte des Glaubens. Mit verschiedenen kindgerechten Methoden wird an das Leiden und Sterben Jesu erinnert.

4. Ostertanz im Jugendzentrum in Wüstheuterode

Die erste Mannschaft des Sportvereins Germania Wüstheuterode lädt am Sonntag, 9. April, zum Ostertanz mit der Band Thanas ein. Einlass im Jugendzentrum Rabenkopf ist um 18 Uhr für Gäste ab 18 Jahren. Das Tanzbein kann ab 20 Uhr geschwungen werden.

5. Osternacht mit Nebel und moderner Musik

Die Dekanatsjugend Leinefelde-Worbis lädt am Sonntag, 9. April, um 5 Uhr in die Leinefelder Bonifatiuskirche zu einem besonderen Gottesdienst ein. Die Osternacht wird dort mit moderner Musik gefeiert. Während der Lesungen sind Videos zu sehen, und auch eine Nebelmaschine ist im Einsatz. Anschließend sind die Teilnehmer zu einem Frühstück eingeladen.

Außerdem brennen am Wochenende in vielen Gemeinden die Osterfeuer. Eine Auswahl der Veranstaltungen haben wir zusammengetragen:

In Leinefelde wird das Feuer am Samstag um 18 Uhr durch die Jugendfeuerwehr entzündet. Der Feuerwehrverein Leinefelde freut sich auf viele Gäste. Zur gleichen Zeit lädt die Feuerwehr Kirchohmfeld am Kanstein zu ihrem Feuer ein.

Auch in Wintzingerode wird das Feuer am Samstag um 18 Uhr auf der Freifläche am Ortsrand entfacht. Der Schützenverein Kaltohmfeld lädt zum gemütlichen Beisammensein bei seinem Traditionsfeuer am Samstag ab 18 Uhr auf den Sportplatz ein.

Auf dem Platz im Hermerthal am Ortsausgang in Richtung Teistungen wird das diesjährige Osterfeuer in Hundeshagen am Sonntag um 17 Uhr durch Pfarrer Tobias Reinhold angezündet. Auf dem Festplatz hinter der Feuerwehr wird am Ostersonntag das traditionelle Feuer in Heiligenstadt brennen. Ab 19 Uhr geht es los. Für Anreisende mit dem Pkw stehen Parkplätze bereit.

Auf den Madeberg bei Küllstedt lädt der Feuerwehrverein am Sonntag ab 18.30 Uhr zum Osterfeuer ein. Auf dem Hühnerberg in Bischofferode brennt am Sonntag ab 19 Uhr das Osterfeuer.

Auf dem Festplatz „Unter der Eiche“ wird am Samstag ab 19.30 Uhr in Westhausen zum Traditionsfeuer eingeladen. In Ershausen wird auf den Kalkberg geladen. Hier brennt das Osterfeuer am Samstag ab 19 Uhr.

In Bornhagen findet das Osterfeuer am Samstag ab 19 Uhr auf dem Sportplatz statt. Feuerwehr, Feuerwehrverein und Gemeinde laden ein. In den Steinbruch lädt der Feuerwehrverein Burgwalde am Samstag zum Osterfeuer ein. Entzündet wird dieses um 18 Uhr durch Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Im Hüttengrund in Freienhagen brennt das Feuer am Samstag ab 18 Uhr. In der Nähe der Sportanlage wird in Gerbershausen am Samstag ab 19 Uhr zum Osterfeuer eingeladen.

Auf dem Festplatz an der Werra lodern am Samstag ab 19 Uhr die Flammen in Lindewerra. Am Sportplatz in Rohrberg wird das Osterfeuer am Samstag um 18.30 Uhr angezündet. Auf den Festplatz am Werraufer wird am Samstag ab 19 Uhr in Wahlhausen zum Traditionsfeuer eingeladen.

In Arenshausen und Fretterode werden die Feuer am Sonntag jeweils ab 19 Uhr für Wärme sorgen. In Hohengandern brennt das Osterfeuer am Sonntag ab 18 Uhr am Sportplatz.

Hinter das Dorfgemeinschaftshaus wird am Sonntag ab 18.30 Uhr in Kirchgandern zum Osterfeuer eingeladen. Auf dem Osterfeuerplatz im Marth wird am Sonntag ab 18.30 Uhr gefeiert.

In Rustenfelde sind die Gäste am Sonntag ab 18 Uhr zum Osterfeuer eingeladen. Und Schachtebich freut sich der Heimatverein am Sonntag ab 18 Uhr auf viele Gäste zum Traditionsfeuer.

Auf der Osterfeuerwiese „Über den Höfen“ in Zwinge werden die Flammen des Traditionsfeuers am Samstag ab 20 Uhr lodern. Gäste sind bereits ab 19.30 Uhr willkommen. In Stöckey lädt der Feuerwehrverein ebenfalls am Samstag zum Osterfeuer ein. Um 19 Uhr wird das Feuer hinter der Festhalle angezündet.

Um 19.30 Uhr startet die Veranstaltung in Silkerode an der „Spitze“ in Richtung ehemalige Grenze. Am Wetterkreuz, oberhalb der Anton-Thraen-Straße, wird in Holungen das Osterfeuer am Sonntag um 19.30 Uhr entfacht.

Ab 19 Uhr lodern die Flammen am Sonntag im Werningerode am Schenkenberg. In Epschenrode startet der Verein „Epschenrode erLeben“ mit dem Feuer am Sonntag um 19 Uhr auf dem Schmiedeberg. Und am Sportlerhaus in Weißenborn-Lüderode lädt der Sportverein am Sonntag ab 19.30 Uhr zum Osterfeuer ein.

Der Burschenkirmesverein Großbartloff lädt am Sonntag ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf den Maiplatz ein. Auf dem Alten Schuttplatz beim Bürgerhaus in Thalwenden brennt am Samstag ab 19.30 Uhr das Feuer.

In Rengelrode fällt der Startschuss zur Veranstaltung am Samstag um 19 Uhr. Ebenfalls am Samstag wird ab 18 Uhr in Kefferhausen an die Festhalle bei der Unstrutquelle zum Traditionsfeuer eingeladen. In Uder lodern die Flammen des Feuers am Sonntag ab 17 Uhr am Radweg nach Lenterode.

Am Sportplatz in Kirchworbis findet das Traditionsfeuer am Samstag ab 19 Uhr statt. Für die kleinen und großen Gäste gibt es unter anderem Stockbrot. In Bernterode bei Worbis werden die Flammen am Samstag um 19.30 Uhr hinter dem Sportplatz entfacht.

Ein eigenes Feuer hat auch die Schachtsiedlung Bernterode. Es wird am Samstag um 19 Uhr entzündet. Beim Osterfeuer in Haynrode brennt am Samstag ab 17 Uhr nicht nur das Osterfeuer, die Gäste sind auch zu einer Ostereiersuche eingeladen.

In Breitenworbis wird zur traditionellen Veranstaltung am Sonntag ab 18.30 Uhr an den Sportplatz eingeladen. In Buhla wird zum Osterfeuer am Samstag ab 19.30 Uhr am Sportplatz eingeladen.

Ebenfalls am Sportplatz sind die lodernden Flammen in Ascherode am Samstag ab 19 Uhr zu erleben. In Gernrode wird das Feuer am Sonntag um 19 Uhr am Sportplatz angezündet.