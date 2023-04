Die Top-5-Wochenendtipps für das Eichsfeld

Eichsfeld. Vor allem Fans handgemachter Rockmusik kommen am bevorstehenden Wochenende quer durch das Eichsfeld auf ihre Kosten. Das Angebot aber ist weitaus größer gefächert und hält Antiquitäten, etwas für Frühaufsteher aber auch Nachdenkliches bereit.

Vor allem Rockmusik steht am Wochenende im Eichsfelder Terminkalender. Aber auch historische Technik, Kino, Antiquitäten, Erlebnisse in der Natur und mehr sind vertreten. Die Tipps:

1. Das Helter-Skelter-Kneipenfestival öffnet Samstag ab 21 Uhr wieder die Türen in fünf Kneipen mit Livemusik in Heiligenstadt. Es gilt: einmal bezahlen, überall dabei sein. Das Eintrittsbändchen kann an jeder teilnehmenden Kneipen erworben werden. Folk, Blues und Oldies gibt es mit „Carry On“ im Bürgerhof in der Stubenstraße. Im Schwarzen Adler geben sich die Mannen von „Harnstein“ die Ehre mit Comedy und Fun-Metalrock. Rockabilly, Swing und Rock’ n’ Roll sind im Central Café mit der Band „Nifty Plymouth“ angesagt. Hits der Siebziger bis heute versprechen „The Thors“ im Ratskeller. Und in der Passage 84 gibt es Rock’ n’ Blues von „Boogieman’s Friend“.

2. Der Rotary-Club Obereichsfeld-Heilbad Heiligenstadt lädt Freitagabend zum Frühlingsfest mit Benefizkonzert in das Autohaus Albertsmeyer in der Berliner Straße in Leinefelde ein. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Auf der Bühne stehen die Rock-Urgesteine „TM6“ und die Rotary-Rock-Band mit Mitgliedern aus ganz Deutschland. Im Eintritt von 25 Euro ist die Verköstigung inbegriffen, Getränke gehen extra. Empfänger des Erlöses ist das Kinder- und Jugendheim Worbis.

3. Am Heiligenstädter Ostbahnhof rollt am Samstag und Sonntag wieder historische Eisenbahntechnik. Samstag darf beim Frühlingsfest von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr gefeiert werden. Natürlich stehen auch Mitfahrten auf den beiden kleinen Dieselloks aus den Jahren 1962 und 1952 sowie dem Akkuschlepper von 1987 im Programm. Auch eine Draisine steht bereit. Es gibt eine kleine Modellbahnbörse, Eichsfelder Bratwürste vom Grill, Kuchen im Buffetwagen, eine Hüpfburg und viel Zeit für Informationen und Fachgespräche. Der Eintritt ist frei.

4. „Monsieur Claude und sein großes Fest“ flimmert Freitagabend ab 19.30 Uhr über die Leinwand beim Kulturfreitag im Alten Rathaus in Heiligenstadt. Seit den multikulturellen Hochzeiten seiner vier Töchter sind er und seine Frau Marie zwar gestählte Profis im Anzapfen tiefster Toleranzreserven, doch die sind allmählich aufgebraucht. Die Stadtbibliothek empfiehlt rechtzeitige Anmeldung unter der Tel.: 03606 / 677-470.

5. Bis tief in den Abend darf am Samstag wieder beim Nachtflohmarkt in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde gestöbert werden. Die Türen öffnen sich um 16 Uhr für die Schnäppchenjäger. Bis 23 Uhr darf gestöbert, gefeilscht und gehandelt werden.

Und das ist sonst noch los

Eine kostenlose Wanderung bietet die Stiftung Naturschutz am Freitag an. Von 15 bis 18 Uhr geht es mit Gebietsbetreuer Gerhard Propf über das grüne Band. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Werrabrücke in Lindewerra, dann geht es über die Lindenhütte bis zum Ludwigsteinblick. Die Teilnehmer erfahren dabei, wie das Leben im Grenzgebiet ausgesehen hat, wandern auf dem ehemaligen Kolonnenweg an Streuobstwiesen vorbei und erhalten am Ende die Möglichkeit, das Stockmachermuseum zu besuchen. Um Anmeldung unter www.stiftung-naturschutz-thueringen.de wird gebeten.

Am Freitag endet die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ des internationalen Hilfswerks „Kirche in Not“ in der Teistunger Pfarrkirche. Zum Abschluss hält „Kirche in Not“-Mitarbeiter Stefan Stein am Freitag um 19 Uhr einen Vortrag über Brennpunktländer der Christenverfolgung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Frühaufsteher können sich am Samstag um 6 Uhr an der Eingangstreppe des historischen Rathauses zu Duderstadt einfinden. Karl-Josef Merten nimmt sie dann mit auf eine zweistündige ornithologische Morgenwanderung.

In St. Marien zu Heiligenstadt findet am Sonntag um 16 Uhr eine Orgelvesper statt. Es werden Werke von Johann Sebastian Bach, Giovanni Morandi und Charles Villiers-Stanford gespielt. Solist ist Ivo Mrvelj, zweiter Organist an der Thomaskirche in Leipzig.

Der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke weiht am Sonntag um 10.30 Uhr in einem Festgottesdienst mit der Gemeinde die sanierte Kirche „St. Johannes der Täufer“ in Holungen feierlich ein.