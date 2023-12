Die Top-Fünf am Wochenende im Eichsfeld

Eichsfeld Es weihnachtet im Eichsfeld. Vor allem Märkte und Konzerte prägen das Angebot

Die Adventszeit hat das Eichsfeld in Sachen Freizeitgestaltung voll im Griff. Es sind Weihnachtsmärkte, Krippenausstellungen und Konzerte, die den Veranstaltungskalender am bevorstehenden Wochenende bestimmen.

Los geht der längste und größte Weihnachtsmarkt im Landkreis am Freitag. In Heiligenstadt wird um 16 Uhr das Markttreiben offiziell auf dem Marktplatz eröffnet. Auf dem Markt geht es dann direkt mit Programm weiter, um 16.30 Uhr wird die Eröffnung im Barockgarten wiederholt. Dort gibt es im Anschluss Rockmusik. Am Samstag gibt es jeweils ab 15 Uhr beziehungsweise 15.30 Uhr, Sonntag ab 14/14.30 Uhr Programm auf beiden Bühnen bis in die Abendstunden, hinzu kommen Kinofilme, Märchen und mehr. Die Programmhefte liegen im Stadtgebiet aus, auch steht es auf der Website der Stadt unter dem Link Veranstaltungen zum Download bereit. Der Weihnachtsmarkt in Worbis wird zwar erst am Samstagabend offiziell eröffnet, aber schon am Freitag weht ab 18 Uhr Glühweinduft über den Friedensplatz. Samstag startet das Programm um 15 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Zu sehen sind die Weihnachtspyramide und eine lebensgroße Krippe, es gibt ein Schlittengespann und Kinderkarussell. In Birkungen wird der Weihnachtsmarkt Samstag um 15 Uhr eröffnet, es gibt Bühnenprogramm und den Besuch des Nikolaus. Um 17 Uhr unterbricht ein Konzert des Polizeimusikkorps in der Kirche das Programm, danach geht das Markttreiben weiter. In Niederorschel ist der Traditionstermin für den Weihnachtsmarkt der 2. Advent. Ab 14 Uhr herrscht auf dem Marktplatz buntes Treiben samt Bühnenprogramm. Es gibt viel zu entdecken, unter anderem werden Lightpainting-Bilder zugunsten der Kirchensanierung in der Heimatstube verkauft. Eine kleine, aber feine Krippenausstellung wird Sonntag um 14 Uhr auf dem Klausberg am Heiligenstädter Heimenstein eröffnet. Es gibt Glühwein und andere kulinarische Angebote.

Und das ist sonst noch los

Samstag öffnet um 17 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Anger in Kefferhausen. Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder der Welt sind in der Show „A Musical Christmas“ am Samstag um 20 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt zu hören. In Heuthen ist die Krippenausstellung geöffnet, Samstag ab 14 Uhr, Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Auch in der Kirche von Wintzingerode dürfen täglich von 15 bis 19 Uhr Krippen bewundert werden. Auf der Burg Hanstein bei Bornhagen ist die Krippenausstellung Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr zugänglich. Die Krippenausstellung in Küllstedt wird am Sonntag mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche eröffnet, um 11.30 Uhr startet zudem ein Adventsmarkt. In Lutter wird Sonntag um 15 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtsbaumschmücken und gemütlichem Beisammensein eingeladen.

Eine fast perfekte Wiener Operetten-Weihnacht mit einem Galaprogramm und der Schneekönigin ist Sonntag um 15.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt zu erleben. In Epschenrode startet Sonntag um 14 Uhr der Weihnachtsmarkt, um 16 Uhr gibt es ein Adventskonzert in der Pfarrkirche. Und in St. Martin in Heiligenstadt findet Samstag um 18 Uhr unter der Überschrift „Ecce Novum - Motetten und Lieder zur Adventszeit“ ein Konzert mit dem Göttinger Knabenchor statt.