Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die zwei Seiten der Netzwerke

Schon vor dem Siegeszug der sozialen Netzwerke entstanden Gerüchte und Verschwörungstheorien. Doch sie gelangten nicht so rasch in die Öffentlichkeit wie heute. Jeder kann im Internet, wenn er will, schnell etwas posten oder kommentieren. Zurzeit geschieht das beispielsweise beim Thema Coronavirus.

Viel schlimmer ist aus meiner Sicht aber, wenn es Kommentare gibt, die Personen beleidigen oder Aktionen einfach verteufelt werden, ohne sich mit den Hintergründen zu beschäftigen. Liebe Eichsfelder, so entstehen Gerüchte und Unwahrheiten können sich schnell verbreiten. Auch bei freier Meinungsäußerung sollte sich jeder selbst hinterfragen, was er mit seinen Kommentaren, oft sogar noch unter falschem Namen, anrichtet. Dabei ist alles so einfach, wenn man wissen möchte, was um die Ecke passiert. Es reicht der Gang zum Ortsbürgermeister, der in seiner Sprechstunde gerne die Fragen beantwortet. Es gibt aber auch die zweite Seite der Netzwerke. So zum Beispiel, wenn via Internet auf illegale Müllablagerungen aufmerksam gemacht wird. Mittlerweile reagieren die Gemeinden und Städte umgehend, und der Unrat wird schnell entfernt. Es wäre zu wünschen, dass soziale Netzwerke mehr von diesen positiven Effekten hätten.