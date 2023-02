Dieb bricht in Worbis bei einem Friseur ein

Worbis. Der Betreiber des Geschäftes in Worbis bemerkte den Dieb selbst. Die Polizei hat zahlreiche Spuren gesichert.

Ein Dieb hat in der Nacht zum Mittwoch ein Friseurgeschäft in Worbis heimgesucht. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Betreiber hatte gegen 2 Uhr bemerkt, dass sich der Täter an der Tür zu schaffen macht. Demnach sei die Tür mit einem Pflasterstein stark beschädigt worden. Der Täter habe etwa 200 Euro erbeutet, dann sei er geflohen. Beamte der Polizei-Inspektion Eichsfeld haben zahlreiche Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.