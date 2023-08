Ein Dieb versucht in Duderstadt die Tür aufzubrechen. Dies ist jedoch nicht gelungen. (Symbolfoto)

Dieb steht in Duderstadt im Landkreis Göttingen vor verschlossener Tür: Polizei sucht nun nach Zeugen

Duderstadt. Eine unbekannte Person versuchte am Samstag in ein Einfamilienhaus im Landkreis Göttingen einzubrechen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Im Duderstädter Ortsteil Gerblingerode im Landkreis Göttingen ist es am vergangenen Samstag, 28. August zu einem versuchten Einbruch gekommen. Laut Polizei hat der Mieter des Hauses Aufbruchsspuren an seiner Haustür festgestellt. Der Täter habe es jedoch nicht geschafft in die Wohnung zu kommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen geben können.