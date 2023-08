Dieb verliert Rucksack mit Diebesgut in Leinefelde

Leinefelde. Ein Mann wollte einem Markt in Leinefelde beklauen. Das gelang ihn jedoch nicht, wie gehofft.

Ein unbekannter Dieb versuchte am Dienstagabend, den 29. August in einem Markt in der Herderstraße zu klauen. Laut der Polizei hat der Ladendetektiv den Dieb noch im Geschäft gestellt. Der Täter konnte sich jedoch losreißen und floh in unbekannte Richtung. Den Rucksack mit dem Beutegut verlor er jedoch und ließ ihn zurück.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls gegen Unbekannt auf. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten.

