Diebe brechen Garagen in Worbis auf

Einbrecher machten sich an Garagen in Worbis zu schaffen.

Worbis. Ungebetene Gäste suchen den Hausener Weg in Worbis heim. Dabei schlagen die Täter gleich mehrfach zu.

Diebe haben am Sonntag die Garagen im Hausener Weg in Worbis heimgesucht. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach sind am Nachmittag mehrere Garagen aufgebrochen worden. Dabei sind Schäden an den aufgehebelten Toren entstanden. Zum Beutegut liegen gegenwärtig noch keine genauen Angaben vor, heißt es weiter. Beamte haben Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

