Diebe brechen Türen eines Restaurants im Untereichsfeld auf

Seeburg. Unbekannte sind in Seeburg im Untereichsfeld in ein Restaurant eingebrochen und haben alles durchwühlt.

Ein oder mehrere Unbekannte haben sich in der Nacht zu Montag durch eine Tür gewaltsam Zutritt in einen Gastronomiebetrieb in Seeburg verschafft. Im Innern brachen der oder die Einbrecher mehrere Türen auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten, teilt die Polizei am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Die Schadenshöhe sei noch unbekannt. Das Polizeikommissariat Duderstadt ermittelt derzeit.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Informationen nehmen die Ermittler unter Telefon: 05527/8461-0 entgegen.