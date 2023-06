Hundeshagen. Unbekannte brachen in Hundeshagen zwei Transporter auf. Den Wert des Diebesgut gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an.

Unbekannte machten brachen in der Nacht zum Freitag zwei Transporter auf, die auf einem Parkplatz in Hundeshagen abgestellt waren. Gestohlen wurden Werkzeuge und verschiedene Schlüssel für Baufahrzeuge im Wert von rund 3000 Euro entwendet, teilt die Polizei am Samstag mit. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.