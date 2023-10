Diebe im Eichsfeld scharf auf Herrenhandtasche

Heiligenstadt. Ungebetene Gäste hatte ein Herrenausstatter in Heiligenstadt. Die Beute ist klein, der Schaden dafür umso größer.

Unliebsamen Besuch hatte am Montag ein Herrenausstatter in Heiligenstadt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, drangen Unbekannte in das Geschäft in der Wilhelmstraße ein und ließen eine Herrenhandtasche mitgehen.

Die Täter richteten zudem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an, als sie sich Zutritt zu dem Geschäft verschafften. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt und hofft auf Hinweise.