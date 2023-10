Diebe stehlen Werkzeuge aus einem Eichsfelder Garten – Überschlagener Opel und ein verletzter Mopedfahrer

Für 1000 Euro erbeuteten Diebe Werkzeug im Eichsfeld. In Heiligenstadt stürzte ein Mopedfahrer und bei Niederorschel überschlägt sich ein Opel.

Einbrecher holen Werkzeuge aus Garten in Uder

Werkzeuge und auch Getränke im Wert von insgesamt etwa 1000 Euro sind in Uder aus einem Garten gestohlen worden. Laut Polizei kamen die Einbrecher in der Zeit vom 23. zum 24. Oktober in die Kleingartenanlage „Frohes Schaffen“ auf das Grundstück eines Mannes (62). Der hat neben dem Verlust von Werkzeug und Getränken auch den Sachschaden, der durch das gewaltsame Öffnen des Gartenhauses verursacht wurde, zu beklagen. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Parkplatzdiebe machen in Bleicherode Beute

Bislang Unbekannte haben in Bleicherode die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, um an eine erspähte Beute zu kommen. Laut Polizei passierte der Diebstahl auf einem Parkplatz in der Talstraße. Aus dem Auto wurden persönliche Dokumente und Bargeld entwendet. Polizisten des Inspektionsdienstes Nordhausen sicherten vor Ort Spuren. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Geldbörsen nicht, und schon gar nicht offen einsehbar, in einem Fahrzeug zurückgelassen werden sollten.

Opel überschlägt sich bei Niederorschel

Auf dem Dach gelandet ist am Dienstag ein Opel, der zwischen Niederorschel und Rüdigershagen über die Kreisstraße 232 rollte. Wie die Polizei weiter informierte, kam die Frau (34) am Steuer mit dem Auto von der Straße ab. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde im Klinikum behandelt. Die Kreisstraße war für die Zeit, bis das Fahrzeug geborgen war, etwa zwei Stunden gesperrt.

Mopedfahrer stürzt auf Heiligenstädter Kreuzung

Der 17-jährige Fahrer eines Mopeds ist am Dienstag auf der Kreuzung von Göttinger Straße und Bahnhofstraße hingefallen. Wie die Polizei weiter informierte, passierte es zur Mittagszeit. Durch den Sturz erlitt der jugendliche Mopedfahrer leichte Verletzungen, die in einem Klinikum versorgt werden mussten. Da aus dem Moped Betriebsflüssigkeiten austraten, kam die Feuerwehr zum Einsatz.