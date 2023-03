In der Dingelstädter Kirche St. Gertrud wurde ein Gesangbuch und Gebetskerzen gestohlen.

Diebe stehlen in Eichsfelder Kirche Gesangbuch und Gebetskerzen

Dingelstädt. Unbekannte entwenden in der Dingeltsädter Kirche ein Gesangbuch und Gebetskerzen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Diebe haben zwischen Dienstag und Mittwoch die Kirche St. Gertrud in Dingelstädt heimgesucht, erklärte die Polizei. Sie haben Gebetskerzen und das Gesangbuch Gotteslob gestohlen. Im Anschluss haben die Täter die Kerzen und das Buch auf einer öffentlichen Toilette an der Marktstraße in Dingelstädt angezündet, wodurch das Buch teilweise verbrannte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und bitte um Hinweise.

Hinweise an die Polizei in Heiligenstadt unter Tel.: 03606/6510