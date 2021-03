Zwei Ladendiebinnen wurden in einem Supermarkt in Kirchgandern erwischt. (Symbolfoto)

Kirchgandern. Zwei Frauen wollten in einem Markt Lebensmittel stehlen. Als sie erwischt werden, ergreifen sie die Flucht.

Diebin verletzt in Kirchgandern auf der Flucht eine Kassierin

Mitarbeiterinnen eines Lebensmittelmarktes in Kirchgandern erwischten am frühen Donnerstagabend zwei Frauen beim Ladendiebstahl, wie die Polizei mitteilt. Eine Diebin flüchtete zunächst und verletzte bei ihrem Wegrennen eine Kassierin leicht. Ihre Komplizin hielten die Mitarbeiterinnen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Frauen hatten Lebensmittel in einem Beutel verstaut und wollten den Markt, ohne zu zahlen verlassen. Die zweite Täterin wurde wenig später in der gemeinsamen Wohnung der Frauen in Heiligenstadt aufgegriffen. Sie hatte auf ihrer Flucht den Beutel mit den gestohlenen Lebensmitteln fallenlassen. Diesen stellten die Polizisten wenig später sicher.

Gegen beide Frauen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.