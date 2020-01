Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebstahl nach Einbruch in Martinfelder Firma bleibt unvollendet

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag in eine Firma in Martinfeld in Schimberg eingebrochen. Laut Polizei seien sie Einbrecher dabei von einer Angestellten gegen 13.30 Uhr möglicherweise gestört worden, so dass sie bereits bereitgestelltes Diebesgut zurückließen.

Die 33-jährige Angestellte der Firma in der Flinsberger Straße bemerkte beim Betreten des Gebäudes, das derzeit umgebaut wird, dass die Hintertür aufgebrochen war und sämtliche Räume durchsucht wurden.

Die Einbrecher, ließen bereitgestellte Computer und einen Fernseher zurück, nahmen aber Werkzeug und Bargeld in einer Geldkassette mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in der Flinsberger Straße, etwa, ob Zeugen Personen beobachtet haben, die Gegenstände in ein Auto eingeladen haben. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 03606/6510 entgegen.