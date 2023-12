Dieseldiebe im Eichsfeld

Leinefelde-Worbis Auf Kraftstoff hatten es Langfinger im Eichsfeld abgesehen. Ihre Beute war beträchtlich.

Wie die Polizei mitteilt, hatten es Langfinger in der Zeit zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 5.15 Uhr, auf den Kraftstoff einer Sattelzugmaschine abgesehen, die auf einem Parkplatz in der Boschstraße in Leinefelde-Worbis abgestellt war.

Der oder die Täter entwendeten mehrere hundert Liter Diesel aus dem Tank des Fahrzeugs. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.