Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dieseldiebe nehmen Bagger in Dingelstädt ins Visier

Dieseldiebe waren in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Dingelstädt erfolgreich. Wie die Polizei am Freitag berichtete, stahlen die unbekannten Täter aus einem Bagger, der am Bahnhof abgestellt war, circa 100 Liter Dieselkraftstoff. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.