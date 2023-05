Dieser Mann springt ein, wenn im Eichsfeld mal die Kirchenorgel streikt

Wenn Willi Reimann an seiner geliebten Drehorgel steht, blühen nicht nur die Bäume in seinem Garten auf.

Hundeshagen. Willi Reimann aus Hundeshagen ist Drehorgelspieler aus Leidenschaft. Manchmal lässt er sein Instrument auch in einer Kirche erklingen.

Wenn einmal ein Organist für den Gottesdienst fehlen oder die Kirchenorgel nicht funktionieren sollte, gibt es im Eichsfeld einen Joker genau für diese Fälle. Der Mann bringt sogar seine eigene Orgel und neuerdings auch noch eine sinfonische Begleitung mit.

Die Rede ist von Willi Reimann aus Hundeshagen, der seit Jahrzehnten das Drehorgelspiel pflegt. Bereits das Ortswappen mit einer Harfe und den drei Glocken deutet darauf hin, dass es dort ziemlich musikalisch zugehen muss. Mitte April gab der Vorsitzende des Clubs Deutscher Drehorgelfreunde sogar ein Konzert in der katholischen Kirche St. Christophorus im niedersächsischen Wolfsburg. Mit sieben weiteren Drehorgelspielern aus verschiedenen Gegenden in Deutschland begeisterten dabei auch die Enkelinnen Julia (7) und Sarah (14) von Drehorgel-Willi auf einem seltenen Ariston, einer etwa 100 Jahre alten mechanischen Drehorgel, sowie beim Violinspiel.

Zunächst aber scheint der 70-Jährige beruhigt, dass seine Tochter Franziska (41) an der Drehorgel jetzt in fünfter Generation die Tradition der Wandermusikanten fortsetzt. „Man muss ja etwas für die Verbreitung des Drehorgelspiels tun und versuchen, den Nachwuchs zu begeistern.“ Denn dafür ist das eichsfeldische Dorf seit Jahrhunderten weit und breit ein Begriff. Mehrere hundert Wandermusikanten sollen aus dem Tal unweit der thüringisch-niedersächsischen Grenze einst hinaus in alle Welt gezogen sein, um mit ihrer Musik die Menschen zu erfreuen.

Neben Kirchenliedern auch Rock und Pop im Repertoire

Dies tat und tut auch Willi Reimann zwischen Hamburg und Speyer. Einige Tourneen führten den Musikanten beispielsweise bis nach in Ungarn, Österreich oder in die Niederlande. Eigentlich ist Willi Reimann Mathematiker und Software-Entwickler, der noch immer mit der Leidenschaft eines Jungunternehmers seine eigene Firma betreibt. Doch das Drehorgelspiel und die vielfältigen musikalischen Begegnungen mit dem Publikum sind für ihn ein wunderbarer Ausgleich.

Neben Auftritten auf Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten oder zu Volksfesten wird Drehorgel-Willi gern von Hochzeitspaaren gebucht. Zum Repertoire des Eichsfelder Drehorgelspielers gehören neben Volksliedern inzwischen auch Coverversionen aus der Rock- und Popmusik. Sonst hätte man ihn kürzlich auch nicht für eine Großdiskothek in die Südeichsfeldhalle in Diedorf (Unstrut-Hainich-Kreis) gebucht. Bis nach Mitternacht habe ihn das Publikum nicht losgelassen. Von „Hoch auf dem gelben Wagen“ bis zu heißen Heavy-Metal-Titeln.

Gleich am anderen Morgen sei Willi Reimann zum Gottesdienst in seiner Heimatkirche in Hundeshagen mit einem völlig anderen Programm gefragt gewesen. Von Georg Friedrich Händels „Hallelujah“ bis hin zu Gerhard Tersteegens „Ich bete an die Macht der Liebe“ zog Willi Reimann dabei alle Register seines Könnens. Aber auch Prozessionen wirken in Begleitung einer Drehorgel gleich viel festlicher. Während einige seiner Instrumente inzwischen natürlich auch mit modernster Digitaltechnik ausgestattet sind, funktionieren sie alle ähnlich wie eine klassische Drehorgel oder Kirchenorgel. „Wenn ich die Herzen des Publikums damit begeistern kann, bin ich einfach nur froh“, meint Willi Reimann.