Digitalisierung per Fußschalter

Während das Grenzmuseum Schifflersgrund durch die Schließung aufgrund des zweiten Lockdowns für den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen bleibt, wird hinter den Kulissen nach wie vor die Digitalisierung vorangetrieben, ist Alexander Katzer vom Arbeitskreis Grenzinformation froh. Dafür wurde nämlich jetzt ein hochleistungsfähiger Archivscanner in den Betrieb genommen, mit dem schriftliche Unterlagen, Karten, Fotos, Dias und Negative aber auch flache Objekte mit einer Größe bis zum A2-Format in kürzester Zeit und in bester Qualität digitalisiert werden können.