Dingelstädt: Geflügelschau ist abgesagt

Dingelstädt. Veterinäramt begründet Entscheidung mit Fällen von Vogelgrippe.

„Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, das Meldeergebnis war fantastisch und der Verein optimistisch. Leider muss die geplante Rassegeflügelschau in Dingelstädt, die am 10. und 11. Dezember stattfinden sollte, jedoch ausfallen“, teilt Vereinsvorsitzender Christopher Thüne mit.

Aufgrund von Fällen der Vogelgrippe in Thüringen habe das Veterinäramt des Landkreises Eichsfeld am Freitag die Jubiläumsschau untersagt, so die Begründung. Der Rassegeflügelzüchterverein Dingelstädt und Umgebung 1922 begeht in diesem Jahr das 100-jährige Vereinsjubiläum und hätte dieses Festjahr gerne mit der Schau als Höhepunkt abgeschlossen. Das sei leider nun nicht möglich, bedauert Christopher Thüne.