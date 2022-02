Dingelstädt: Schnelle Hilfe im Notfall

DRK-Kreisvorstandsmitglied Florian Blacha (links) und Falk Wedekind übergeben den Defibrillator an Frank Reinecke (ganz rechts).

Dingelstädt. Dingelstädter Unternehmen sorgt für Defibrillator im Fitness- und Gesundheitszentrum.

Über eine Überraschung konnte sich jetzt der Verein FGZ Fitness- und Gesundheitszentrum in Dingelstädt freuen. Falk Wedekind, Chef der Firma Falk Wedekind Containerdienst, Roh- und Baustoffzentrum, übergab im Beisein von Florian Blacha, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes, einen Defibrillator an Frank Reinecke, Mitarbeiter des Fitness- und Gesundheitszentrums.

„Mit der Anschaffung von diesem Gerät wurde im Stadtgebiet von Dingelstädt eine weitere Möglichkeit zum Schutz vor dem plötzlichen Herztod geschaffen“, erklärte Florian Blacha. Die Idee stammt von Steffen Fuhlrott und Frank Reinecke, die bei einem Erste-Hilfe-Lehrgang mit ihrem Kooperationspartner ins Gespräch gekommen waren.

Es mache absolut Sinn, in diesem Teil von Dingelstädt und noch dazu in den Räumlichkeiten des FGZ diesen Mehrwert für die Bevölkerung zu schaffen und zur Verfügung zu stellen, ist sich Falk Wedekind sicher. Und ohne seine Firma wäre die Umsetzung auch nicht möglich gewesen, wissen Steffen Fuhlrott und Frank Reinecke. Denn die Anschaffung eines Defibrillators kostet eine vierstellige Summe. Deshalb sind die Empfänger auch sehr dankbar für die Unterstützung. „Denn sollte ein solcher Notfall eintreten, kann ab sofort jeder, der diese Hilfe benötigt, egal ob Anwohner, oder auch jemand, der in der Gesundheitsstadt Dingelstädt nur zu Besuch ist, darauf zurückgreifen“, sagen Fuhlrott und Reinecke.

Der Defibrillator hängt im Eingangsbereich des Fitness- und Gesundheitszentrum im Felsberger Weg 3 und steht dort, solange das FGZ tagsüber besetzt ist, zur Verfügung.

„Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, in unserer Gesellschaft zu zeigen, dass man nicht alleine ist und sich gegenseitig unterstützt“, sagen die Empfänger und bedanken sich noch einmal bei ihren Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit, die es nun schon seit vielen Jahren gibt.