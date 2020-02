Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dingelstädt: Schüler lassen Vulkane ausbrechen und Raketen fliegen

„Sie können die Schule heute in Aktion erleben. Vom Kellergeschoss bis zum Dachboden sind alle Räume offen“, begrüßte Schulleiterin Kerstin Ewald am Samstag die Gäste in der Aula der Regelschule Johann Wolf in Dingelstädt. Die Schüler und Lehrer hatten zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.

Den Auftakt machte der Schulchor mit einem Programm, in dem es Musik, Tanz und Pantomime gab. Mit dem Lied „Dance for a Monkey“ und dem Halleluja von Leonard Cohen eröffneten sie das kulturelle Programm. Anschließend zeigten die Mitglieder des Kurses „Darstellen und gestalten“ den Tanz „Alice im Wunderland“, bevor Rachel Boateng „River Flows in You“ auf dem Klavier spielte. In den Fachräumen wurde natürlich auch einiges geboten. So lagen im Sprachraum, wo Russisch und Englisch gelehrt wird, Arbeitsmaterialien und Arbeiten der Schüler aus. Eine dieser Arbeiten ist ein Stadtplan von Dingelstädt mit Gebäuden, die russische Bezeichnungen tragen. Im Raum A 14 hatten die Schüler einen Haustierzoo untergebracht. Kaninchen, Schildkröten, Meerschweinchen, Wellensittiche, ein Leopardengecko und sogar zwei Kornnattern zählten zur Ausstellung. Einblick in die Welt der Vulkane und Geysire Wie ein Vulkan ausbricht, ließen im Erdkunderaum Linus Beil, Jakob Schnur und Justus Gerlach die Besucher wissen. Da sich Erdplatten bewegen, entstehe Druck. Auch das Magma unter der Erde entwickele Druck, da sich viele Gase darin befänden, so die Schüler. „Wenn sich dieser Druck entlädt, steigt das Magma nach oben. Der Vulkan reißt auf und es wird Lava herausgeschleudert.“ Auf dem Experimentiertisch nebenan nahm Janine König die Gäste mit in die Welt der Geysire und demonstrierte, wie sie entstehen. Ein Falkenprojekt gibt es in der Dingelstädter Schule seit vielen Jahren im Biologieraum. Die Jugendlichen beobachten dort über eine Kamera die Aufzucht von Falken, die sich in einem Schacht an der Hauswand eingenistet haben. Die Falken legen ihre Eier dort ab und ziehen ihre Jungen dort auf. Der Chemieraum war sehr gut frequentiert. Dort zeigte Manuel Hoffmeier das Teebeutelraketenexperiment, indem er einen umfunktionierten Teebeutel am oberen Ende anzündete. Vorher hatte er den Beutel entleert und ihn zu einem rohrartigen Gebilde gefaltet. Durch die Hitze beim Abbrennen entstehe ein Unterdruck, wodurch es den Beutel nach oben ziehe und er wie eine Rakete abhebe, erklärte der Schüler. Moderne Mikroskope machen Besucher neugierig Die Dingelstädter Schule verfügt auch über Mikroskope mit integrierter Kamera und Bildschirmen. So konnten Interessierte zusehen, wie Schüler den Querschnitt eines Regenwurms und eines Käfers in 500-facher Vergrößerung fotografierten und danach analysierten. „Wir finden es spannend, hier diese Schulrallye zu machen. Hier kann man entspannt von Raum zu Raum gehen und schauen, was geboten wird. Heute steht auch der Spaß im Vordergrund“, fand Kristin Kraushaar-Bischoff, die mit ihren Kindern da war. Vanessa Schäfer, Theresa Kraushaar, Despina Tzouvaras und Fiona Kahlmeier machten im Foyer auf ihre Projektarbeit aufmerksam. Die Schülerinnen haben sich mit dem Klimawandel und dem damit einhergehenden Baumsterben befasst. „Wir zeigen Missstände, wie die Abholzung von Regenwäldern oder auch Folgen der Klimaerwärmung auf. Im Frühjahr werden wir deshalb 22 Bäume pflanzen“, so Fiona Kahlmeier. Wie dehnen sich Metalle aus? Die Längenausdehnung von Stoffen war Gegenstadt eines Experiments im Physikraum, wo Robert Foth warmes Wasser durch Kupfer-, Aluminium-und Stahlröhrchen leitete. Die fixierten Rohre lagen auf beweglichen Rollen. Am Ausschlag von angebrachten Zeigern war zu erkennen, wie weit sich welches Material ausdehnt. Schließlich präsentierte Markus Karley seine Erfindung, die er unter das Motto „Die Revolution der Beetbearbeitung“ gestellt hat. Sein Modell soll die Beet-und Feldbearbeitung autark übernehmen.