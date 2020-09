Dingelstädt: Sonnige Aussichten vom Sofa aus

Überlegt hat das Team vom Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal, was es tun kann, um nicht nur den Park, sondern auch das Eichsfeld touristisch noch ein bisschen attraktiver zu machen. Und so entstand die Idee, 45 Sonnensofas aufzustellen. „Die sollen ihren Platz an wunderschönen Orten mit Potenzial bekommen, beispielsweise dort, wo es herrliche Ausblicke gibt“, sagt Naturparkmitarbeiter Uwe Müller. So manchem Bürgermeister gefiel das Ansinnen, auch dem Dingelstädter.

Zwei der großen Bänke aus wetterbeständigem Douglasienholz bekommt die Stadt. Eine wurde jetzt am Hockelrain zwischen der Stadt und Kreuzebra, direkt an einem Wanderweg und am Waldrand gelegen, aufgestellt.

Ausflügler und Spaziergänger sind dort oft unterwegs und schätzen den Blick auf die Unstrutstadt, Felder und Wälder und bei gutem Wetter sogar bis zum Inselsberg. Das Sonnensofa ergänzt an dem Standort, wo auch ein Kreuz steht, gut die im vergangenen Jahr aufgestellte Waldschänke.

Die Stadt Dingelstädt setzt nicht nur auf ihre guten Radwegeverbindungen, sondern will auch das Wanderwegenetz in Zusammenarbeit mit dem Naturpark und dem Landkreis ausbauen. Auch einen neuen TOP-Wanderweg soll es laut Bürgermeister Andreas Fernkorn geben.