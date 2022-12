Dingelstädter Schützen blicken auf den 30. Vereinsgeburtstag

Dingelstädt. Erinnerungen an eine bewegte Gründungszeit mit Kämpfen, aber auch viel Herzblut und Engagement.

Eigentlich wäre der kommende Sonntag für die Dingelstädter Schützengesellschaft der große Tag zum Feiern. Aber wie Schriftführerin Janett Beck sagt, wolle man das erst im Januar tun. Am Sonntag wird die Dingelstädter Schützengesellschaft nach ihrer Wiedergründung 30 Jahre alt.

Genau am 18. Dezember 1992 fanden sich einige traditionsbewusste Bürger der Stadt im Deutschen Haus zusammen, um die Neugründung des Vereins auf der Grundlage der alten Traditionen zu beschließen. Unter der Führung von Gründungsmitglied und heutigem Ehrenvorsitzenden Hans-Georg Dunkel wuchs der Verein innerhalb eines Jahres auf 64 Mitglieder an. „Ihm, allen Gründungsmitgliedern sowie dem damaligen Gründungsvorstand ist es zu verdanken, dass wir heute auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte zurückblicken dürfen“, so Janett Beck.

Immobilie für gemeinsamesVereinsleben als Ziel

Das strategische Ziel damals war die Rückübertragung des ehemaligen Vereinsgeländes und die Schaffung einer gemeinsamen Immobilie als Integrationsobjekt für ein gemeinsames Vereinsleben der Stadt. Doch das drohte an einigen Punkten bei der Antragsstellung sowie an der Tatsache, dass der neugegründeten Schützengesellschaft das Recht abgesprochen wurde, als rechtlicher Nachfolger der ehemaligen Schützengesellschaft aufzutreten, zu scheitern. Beharrlichem Bemühen des Vorstandes, Unterstützung einiger Stadtparlamentarier sowie dem Druck der öffentlichen Meinung ist es zu verdanken, dass im Dezember 1995 vom Stadtrat die kostenfreie Rückübertragung des größten Teiles des ehemaligen Schützengeländes beschlossen wurde. Wegen der Friedhofsnähe wurde eine kostenaufwendige Raumschießanlage gebaut, die heute zu den modernsten Innenraumanlagen auf Kreis- und Landesebene zählt. Bei der ersten Jahreshauptversammlung 1993 tauchten die historischen Schützenketten von 1869 und 1911 wieder auf. Das erste Schützenfest nach 55 Jahren konnte am ersten Juli-Wochenende 1994 stattfinden. Eine Kanone wurde im April 1995 wieder aufgebaut und saniert. Sie gab ihren ersten Böllerschuss am 14. Mai 1995 zur Weihe der Vereinsfahne ab.

Von 1996 bis 1999 wurde das Schützenhaus mit Schießanlage gebaut. Wie eine Familie – mit viel Herzblut, Kraft, Engagement und finanzieller Unterstützung – packten alle Vereinsmitglieder mit an. Heute hat der Verein 110 Mitglieder und führt ein reges Vereinsleben.