In Heiligenstadt wird eine Discounter-Filiale nach dem Umbau wiedereröffnet.

Discounter-Filiale in Heiligenstadt wird wieder eröffnet

Heiligenstadt. Nach einem Umbau wird der Markt in der Eichsfelder Kreisstadt wieder seine Türen öffnen. Kunden steht eine Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern zur Verfügung.

Der Netto-Markt in der Heiligenstädter Brückenstraße wird seine Türen am kommenden Dienstag, 25. Juli, wieder öffnen. Darüber informierte jetzt das Unternehmen. Grund für die Schließung war eine kurze Umbauphase. Über 5000 Artikel würden dort auf einer Verkaufsfläche von rund 750 Quadratmetern angeboten. Zur Verfügung stünden dort außerdem 55 Parkplätze, heißt es in der Mittelung weiter.