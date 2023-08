Diskobesuch eskaliert: Acht Verletzte bei Prügelei in Eichsfelds Nachbarkreis

Göttingen. Bei einem Streit in einer Göttinger Diskothek sind acht Menschen verletzt worden. Die Lage war lange Zeit unübersichtlich und tumultartig.

Bei einem Streit in einer Göttinger Diskothek in der Nikolaistraße sind Samstagnacht acht Personen leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei sollen mehrere junge Männer auf der Tanzfläche andere Gäste provoziert und auch geschlagen haben. Der Streit habe sich daraufhin nach draußen verlagert. Dort hätten sechs Personen leichte Verletzungen erlitten. Als die hinzugerufene Polizisten an dem Einsatzort eintrafen, befanden sich etwa 100 Personen vor dem Lokal. Die Lage sei unübersichtlich und tumultartig gewesen.

Das Geschehen habe sich anschließend in Richtung Angerstraße verlagert. Dort sei es zu einer weiteren Körperverletzung eines jungen Mannes gekommen. In der düsteren Straße seien die Einsatzkräfte schließlich auf ein achtes Opfer getroffen. Durch die Vielzahl an Einsatzkräften in der Innenstadt konnte die Situation letztlich doch noch beruhigt werden.

Rund 20 Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen seien im Einsatz gewesen. Die Polizei stellte die Personalien von mehreren mutmaßlich Tatbeteiligten fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und auch den genauen Tatabläufen dauern an. red