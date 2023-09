Diskussion im Eichsfeld: Wo steht der Islam in Deutschland?

Heiligenstadt. Ein Abend in Heiligenstadt beschäftigt sich mit einem polarisierendem Thema: Gibt es einen „deutschen Islam“? Und wie stehen muslimische Gruppe in Deutschland zur Gesellschaft?

Um das Thema „Muslimische Identität in Deutschland“ geht es am Donnerstag, 28. September, ab 19.30 Uhr im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt: Welche Formen des Islams haben sich im deutschen Kontext herausgebildet? Das führt zu weiteren Fragen: In welchem Verhältnis stehen muslimische Gruppen in Deutschland zueinander, zur Gesellschaft und zum islamischen Mainstream? Gibt es spezifisch deutsche Entwicklungen, etwa eine Art von „deutschem Islam“? Wie geht die islamische Theologie mit der Identitätsfindung in Deutschland um?

Referent an diesem Abend ist Aydın Süer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität Berlin.