In Heiligenstadt soll über erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Windenergie, diskutiert werden.

Diskussion zur Energiewende in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Die Eichsfeldgrünen haben den stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen eingeladen. In Heiligenstadt können die Bürger mit ihm diskutieren.

Der Kreisverband Eichsfeld von Bündnis 90/Die Grünen lädt am Donnerstag, 15. Juni, um 18.30 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Heiko Knopf in das Grüne Europabüro in Heiligenstadt, Wilhelmstraße 99, ein. Diskutiert werden soll über die Energiewende.

Heiko Knopf werde darlegen, was im Energiebereich hierzu passieren muss. Diskutiert werden soll dabei, wie die Energieversorgung hin zu mehr erneuerbaren Energien umorganisiert wird und wie man in Zukunft klimafreundlich heizen kann, teilt Katharina Pätzold, Sprecherin der Eichsfeldgrünen mit. Alle Interessierten sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.