DLRG bietet in Leinefelde wieder Corona-Tests an

Leinefelde. Die Ortsgruppe Leinefelde-Worbis der DLRG bietet in ihrer Geschäftsstelle Coronatests an. Nutzen kann man das Angebot an zwei Tagen in der Woche.

Die Ortsgruppe Leinefelde-Worbis der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nimmt laut Geschäftsstellenleiter Sven Eberhardt ihre Coronatests wieder auf. Laut Arztpraxen und dem Abwassermonitoring steigen die Coronainfektionen wieder, und der Herbst habe noch nicht einmal begonnen. Außerdem könnten Ansteckungen im beruflichen und privaten Umfeld vermieden werden, ebenso Infektionen von Risikopersonen im familiären Bereich, heißt es in der Mitteilung der Ortsgruppe. Getestet wird in der DLRG-Geschäftsstelle in der Birkunger Straße 1a in Leinefelde, und zwar montags und freitags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Der Test kostet zwölf Euro.