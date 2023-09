Dokumente geklaut und Bargeld in Eichsfeldnähe abgehoben

Eschwege. Ein Mann soll im Nachbarkreis des Eichsfeldes 15.000 Euro mit Hilfe eines gestohlenen Personalausweises abgehoben haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat bereits Mitte Juni in Göttingen eine Bankkarte und einen Personalausweis gestohlen. Mit den Dokumenten wurde dann in den Morgenstunden des 27. Juni die Filiale der VR-Bank in der Poststraße in Hessisch Lichtenau durch den unbekannten Täter betreten.

Unter Vorlage der Dokumente sei es dem Mann gelungen, sich 10.000 Euro auszahlen zu lassen. Anschließend habe er sich zu einem Geldausgabeautomaten begeben, wo der Tatverdächtige weitere 5000 Euro abhob.

Hier ist ein Bild einer Überwachungskamera veröffentlicht worden, das den Mann zeigt. Die Polizei in Hessisch Lichtenau bittet um Hinweise, die zur Identität der tatverdächtigen Person führen können.