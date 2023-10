Doppelkreisel bekommt Asphaltdecke

Leinefelde. Die neue Anschlussstelle der B 247 in Leinefelde beim ehemaligen Milchhofgelände sorgt für weiträumige Umleitungen. Ein Teil der Maßnahme schreitet zügig voran.

Die Arbeiten an der neuen Anschlussstelle in Leinefelde der B 247 schreiten voran. Täglich sind am Doppelkreisel auf Höhe des ehemaligen Milchhofgeländes Fortschritte zu erkennen. Jürgen Hüttl und seine Kollegen brachten in den vergangenen Tagen Frostschutzschicht auf die Fahrbahn auf. Am Montag soll hier der Asphalt aufgebracht werden.