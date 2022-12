Doppelte Grausamkeit

Daniel Wiegand über Bemerkungen von Kindern

„Kinder können grausam sein“, dieser Spruch bewahrheitet sich immer wieder. So auch am Freitag, als Christina Rommel mit Schülern der Grundschule „Theodor Storm“ an einem gemeinsamen Lied arbeitete. Das Interesse der Kinder war geweckt. Einige spielen bereits ein Instrument, andere möchten es jetzt lernen. Erste Pläne für die kommende Karriere als Musiker waren auch schnell geschmiedet. So verkündeten einige der jungen Damen, später einmal gemeinsam mit der Sängerin in ihrer Band spielen zu wollen. Doch schnell wurden sie von einer Mitschülerin auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: „Christina lebt ja nicht mehr so lange, bis ihr erwachsen seid. Ihr wisst ja gar nicht, wie alt sie ist.“

Wenn man es genau nimmt, steckten gleich zwei Grausamkeiten hinter dieser Bemerkung, auch wenn sie natürlich nicht böse gemeint war. Zum einen machte das Mädchen der 41-jährigen Sängerin ein doch recht zweifelhaftes Kompliment, zum anderen hatte sie damit auf einen Schlag sämtliche Karrierepläne ihrer Mitschülerinnen zunichte gemacht. Christina Rommel nahm es zumindest mit Humor.