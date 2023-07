Drei Anwärter graben in Leinefelde die Kirmes aus

Leinefelde. Mit dem traditionellen Ausgraben der Kirmes beginnen in Leinefelde die Feierlichkeiten zum Patronatsfest. Kirmesburschenanwärter erhalten dabei prominente Unterstützung.

Felix Hansen führte den ersten Spatenstich aus, als am Freitag mit dem traditionellen Ausgraben der Kirmes in Leinefelde die Feierlichkeiten zum Patronatsfest begannen. Hansen wird ebenso wie Gavin Djukic und Linus Schleif (stehend rechts) als Kirmesbursche aufgenommen. „Es war die beste Entscheidung, das Ausgraben der Kirmes vor Jahren vom Stadtteich vor die Kirche zu verlegen“, so Leinefeldes Ortsteilbürgermeister Dirk Moll (CDU). Er, Kaplan Lukas Hennecke, Christian Zwingmann (parteilos) Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis unterstützten die Anwärter beim Kirmesausgraben. Das Kirmesfußballturnier gewann das Team Dynamo Tresen. Höhepunkt war am Sonntag der Umzug durch die Altstadt. Dienstag wird zur Ringaukirmes geladen.