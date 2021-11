Heiligenstadt. Feuerwehr Heiligenstadt hilft bei der Beräumung der Fahrbahn.

Auf der L 3080 kollidierten am Montagnachmittag zwischen der Tankstelle und dem Kreisel am Ostzubringer drei Pkw. Zwei Patienten mussten durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Um die Straße schnell wieder für den Verkehr freigeben zu können, unterstützte die Feuerwehr in Absprache mit der Polizei die Beräumung der Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn.