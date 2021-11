Drei Führungen in der Eichsfelder Kurstadt

Heiligenstadt. Die malerischen Gassen von Heiligenstadt entdecken.

Eine Entdeckungstour durch die Gassen der historischen Altstadt startet am Mittwoch, 1. Dezember, um 10.30 Uhr für Einzelpersonen oder kleine Gruppen auf dem Heiligenstädter Marktplatz. Für diese Führung ist eine Anmeldung bis 10.15 Uhr in der Touristinformation im Rathaus erforderlich. Einen Tag später, am Donnerstag, wird ab 19 Uhr zu einem unterhaltsamen Abendbummel mit dem Nachtwächter eingeladen. Start ist auch hier der Marktplatz. Eine Anmeldung ist für diesen Rundgang nicht erforderlich. Auch für die Führung am Samstag, 4. Dezember, um 14 Uhr bedarf es keiner vorherigen Anmeldung. Start ist hier ebenfalls der Marktplatz.