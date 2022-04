Drei Mal wandern am Grünen Band

Eichsfeld. Start ist in Zwinge, Lindewerra und Katharinenberg. Die Stiftung Naturschutz bietet dabei besondere Ziele an.

Die Stiftung Naturschutz Thüringen bietet am Freitag, 29. April, drei geführte Wanderungen an. Start ist jeweils 15 Uhr. Wanderung eins mit Maik Hildebrand, Treffpunkt ist am Bahnhof in Zwinge, steht unter dem Titel „Geschichte(n) vom längsten Bahnhof der Welt und einem grenzenlosen Netzwerk“. Von dort werden die Lebensräume am Grünen Band erkundet und ehemalige Sperranlagen entdeckt.

Gerhard Propf führt die zweite Wanderung „Entlang des Grünen Bandes Thüringens“, aber über den Ministerblick, die Junkerkuppe und die Teufelskanzel. Im Anschluss geht es über den Theodor-Storm-Weg zurück nach Lindewerra. Treffpunkt ist die Brücke in Lindewerra.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wanderung drei mit Stefan Sander, Treffpunkt ist die Kirchenruine Im Gut 27 in Katharinenberg, heißt „Grenzüberschreitendes Natur- und Geschichtserleben entlang des Grünen Bandes“. Die Rund-Wanderung führt von der Kirchenruine Katharinenberg zur Grenz-Führungsstelle mit Ausstellung und über den Kolonnenweg zurück.

Interessierte werden gebeten, sich auf der Internetseite der Stiftung Naturschutz Thüringen im Veranstaltungskalender für die jeweilige Führung bis Mittwoch, 27. April, 13 Uhr anzumelden.