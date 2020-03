Drei neue Corona-Fälle, eine Person wieder gesund

Innerhalb von 24 Stunden hat es im Landkreis Eichsfeld drei weitere bestätigte Covid-19-Fälle gegeben. Entsprechende Maßnahmen würden durch das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld veranlasst, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Damit steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Landkreis auf sieben. Ein Patient befinde sich in stationärer Behandlung. Allerdings gibt es auch eine gute Nachricht: Eine Person sei wieder genesen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Um ihren Beitrag zu leisten, die Pandemie einzudämmen, kreiseln seit Dienstag – also seit die Schulen und Kitas zu sind – bis zu fünf Mitarbeiter des Heiligenstädter Ordnungsamtes, teils mit Unterstützung der Polizei durch die Stadt. Ihre Ziele sind die mittlerweile gesperrten Spielplätze und beliebte Treffpunkte von Jugendlichen. „Kurpark, Skaterbahn, Westblick“, zählt Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) auf, der selbst mehrfach mit unterwegs war. Inzwischen sei es ruhig geworden, konstatierte er am Freitag. „Keine Besucher auf den Spielplätzen am Hohen Rain oder der Holbeinstraße, auch kaum jemand auf der Skaterbahn. Auch zum Westblick führte unser Weg, kaum Besucher.“ Dort hatte es zu Beginn der Woche noch ganz anders ausgesehen.

Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, hatten und haben die Ordnungsamtsmitarbeiter spezielle Gummibärchentüten dabei. „Auf der Vorderseite steht ein drastischer Spruch, den wir auf der Rückseite aufklären“, sagt Spielmann: „Eines dieser leckeren Gummibärchen haben wir vergiftet. Die anderen sind jedoch völlig okay. Lasst es Euch schmecken“, zitiert er. „Auf der Rückseite steht: Spaß! Alle Gummibärchen sind gesund und lecker. Übertragt aber bitte einmal die Gummibärchen-Geschichte auf Corona. Niemand weiß, wer gesund ist. Man sieht keinem an, ob er gerade hoch ansteckend ist.“

Bei dem einen oder anderen merke man die fehlende Einsicht in die jetzt geltenden Beschränkungen, doch dieser Vergleich helfe tatsächlich. „Wir schrecken aber auch nicht vor Platzverweisen und Geldstrafen zurück. Wir setzen die angeordneten Maßnahmen durch“, betont der Bürgermeister. Nicht nur mit der Polizei gebe es den „kurzen Draht“, sondern auch mit der Jugendeinrichtung Villa Lampe. „Markus Rilli und Thomas Kewitz stehen auf Abruf bereit, um zu vermitteln und zu beruhigen.“

Die Spielplätze der Stadt sind inzwischen teils mit Flatterband abgesperrt, überall stehen die Warnschilder. Die Wohnungsgesellschaften haben nachgezogen. Andreas Pfordt von der Polizeiinspektion Eichsfeld bestätigt eine hervorragende und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landkreis, Städten und Gemeinden. „Wir unterstützen, wo wir können. Alles Notwendige wird erledigt. Es ist keine gesetzlose Zeit“, betont er. Er bittet aber um Verständnis, dass die Polizei den persönlichen Kontakt auf ein Minimum herunterfährt, Anzeigen am besten schriftlich und per E-Mail an die Ordnungshüter geschickt werden. „Sie werden selbstverständlich bearbeitet.“ Natürlich seien die Streifenwagen unterwegs.

Bis auf weiteres wurden vom Gesundheitsamt alle Schuleingangsuntersuchungen für das kommende Schuljahr ausgesetzt. Das Landratsamt warnt zudem vor Betrügern. „Wir weisen daraufhin, dass es keine vorsorglichen Covid-19-Tests für die Bevölkerung gibt. Das Gesundheitsamt handelt in konkreten Fällen und kommt nicht unangekündigt, um vorsorgliche Abstriche zu nehmen“, teilt die Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit. „Wenden Sie sich bei entsprechenden Vorfällen bitte an die Polizei.“

Alle Informationen werden beim Landkreis ständig aktualisiert: www.kreis-eic.de/informationen-zum-coronavirus. Die Hotline des Gesundheitsamtes, Tel.: 03606/650 5555, ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 15 Uhr erreichbar.